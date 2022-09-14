Дэвид Кроненберг и фильм, который напугал Netflix

Фото: Пресс-фото

Фильм называют радикальным, визионерским и бескомпромиссным, но режиссеру удалось сохранить баланс между провокационными и шокирующими элементами.

Это эротически-тревожный боди-хоррор, завораживающий попыткой исследования искусства, эволюции, технологий и трансгуманизма. Ужасающий, но гениальный фильм о безнравственности творчества- изощренный боди-хоррор с телесными трансформациями об особенностях развлечений арт-богемы в грядущем будущем.

Фото: Пресс-фото

Из-за эстетического радикализма и обилия шокирующих сцен компания Netflix отказалась от дистрибуции картины.

"Я думаю, они слишком консервативны, - снисходительно отшучивался Д.Кроненберг. - Впрочем, я уверен, что самые чувствительные зрители выбегут из зала уже на пятой минуте, а оставшиеся могут не выдержать последних двадцати. Кое-кто был близок к панической атаке, и думаю, что это вполне нормальная реакция".

Кто-то подсчитал, что с заветной фрачной премьеры в Каннах, билетов на которую было не достать, дезертировала как минимум сотня слабонервных. Впрочем, сам автор был этим обижен, цифра явно занижена, он рассчитывал, на большее.

Фото: Пресс-фото

Фильм называют радикальным, визионерским и бескомпромиссным, но режиссеру удалось сохранить баланс между провокационными и шокирующими элементами, чтобы создать зрелище поистине захватывающее, артистичное, извращенное и интригующее.

Футуристический сеттинг, отточенный визуальный ряд и зловещее звуковое оформление создают тревожное напряжение, заставляя нас быть вовлеченными в происходящее, но после просмотра фильма остается очень много вопросов, на которые зрителю придется искать ответы самостоятельно.

"Пожалуй, это самый шокирующий хоррор года, - считает рецензент New York Post, отмечая пронизывающие визуальные эффекты Кроненберга. - Правда, чтобы увидеть их, зрителю следует вначале убрать руки от глаз".

Единственный показ фильма на фестивале состоится 22 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Что ж, будьте предусмотрительны, реально оцените свои силы!

Фото: Пресс-фото