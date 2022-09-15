В Риге пройдет благотворительная выставка-продажа работ украинских художников

"В данный момент на попечении фонда находятся 5 украинских семей, в том числе 2 детских дома семейного типа, где воспитываются более 20 детей. Дома этих многодетных семей были разрушены во время обстрелов, в одной из них погиб отец, пытаясь потушить пожар на крыше дома, возникший от попадания снаряда, – рассказывает организатор выставки, украинская художница Мария Волина. – В зависимости от картины установлен процент от стоимости, который будет направлен на благотворительность – от 30% до 100%. Кроме того, покупатель сам сможет выбрать, какой именно семье он хочет помочь".