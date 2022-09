В Риге пройдет благотворительная выставка-продажа работ украинских художников

С 6 октября по 3 ноября в Малой гильдии (ул Амату, 5, Рига) пройдет благотворительная выставка-продажа картин украинских художников The Children of War ("Дети войны"). Организаторами выставки являются международная галерея Gallery Les Noms и благотворительный фонд Patrons of Ukraine, при поддержке Рижской городской думы.