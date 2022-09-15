С 6 октября по 3 ноября в Малой гильдии (ул Амату, 5, Рига) пройдет благотворительная выставка-продажа картин украинских художников The Children of War ("Дети войны"). Организаторами выставки являются международная галерея Gallery Les Noms и благотворительный фонд Patrons of Ukraine, при поддержке Рижской городской думы.
В Риге пройдет благотворительная выставка-продажа работ украинских художников
Цель мероприятия – сбор средств для помощи украинским женщинам и детям, пострадавшим от войны.
"В данный момент на попечении фонда находятся 5 украинских семей, в том числе 2 детских дома семейного типа, где воспитываются более 20 детей. Дома этих многодетных семей были разрушены во время обстрелов, в одной из них погиб отец, пытаясь потушить пожар на крыше дома, возникший от попадания снаряда, – рассказывает организатор выставки, украинская художница Мария Волина. – В зависимости от картины установлен процент от стоимости, который будет направлен на благотворительность – от 30% до 100%. Кроме того, покупатель сам сможет выбрать, какой именно семье он хочет помочь".
На выставке будут представлены работы известной украинской художницы, живописца Зинаиды Гайдук (1937-2012), мастера пейзажа и натюрморта. Ее выразительные декоративные работы представляют интерес для коллекционеров и будут достойным украшением жилого или рабочего пространства.
Работы молодой украинской художницы Марии Волиной можно отнести к жанру современного авангарда. На выставке представлено несколько работ, посвященных войне в Украине и проблемам беженцев. Сегодня Мария живет и работает в Латвии, куда переехала в поисках убежища и защиты от войны. Работа художницы The Children of War ("Дети войны") стала хедлайнером выставки.
Информация об организаторе выставки, основательнице фонда Patrons of Ukraine Марии Волиной (Mari Voli):
Мария Волина – молодая украинская художница, в прошлом активный общественный деятель, принимала участие в различных социальных и общественных проектах, в том числе в общенациональной программе "Человек года" в Украине на протяжении многих лет.
Война сподвигла Марию основать благотворительный фонд Patrons of Ukraine, цель которого – помочь женщинам и детям, пострадавшим от войны в Украине. В сотрудничестве с Домом Европейского союза в Риге в мае 2022 года прошла первая выставка художницы, которая привлекла внимание большого количества представителей дипломатических миссий и деятелей искусства. Выставку посетило более 500 гостей.
В конце сентября Мария представит свои картины в рамках благотворительного мероприятия под эгидой ОБСЕ.
В ноябре одна из работ Марии Волиной будет представлена на аукционе Artembassy в Rietumu banka, все средства от ее продажи будут направлены на благотворительность.
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