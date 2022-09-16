Женя Лукашин и Надя - американцы. Каким вышел ремейк "Иронии судьбы"?

Нет, не переживайте, американская "Ирония судьбы" - это не пересказ советского фильма с изменёнными именами и географией. Нет такого, что Юджин Лаки напивается виски в сауне, вместо Чикаго летит в Нью-Йорк, и там знакомится с Фэйт.

На самом деле, сходств между американской и советской картиной не так уж и много: есть баня, общий адрес и несчастливые отношения с обеих сторон.

Но зачем тогда делать ремейк, если он так не похож на оригинал? Стоит ли вообще смотреть попытку перенять магию фильма 50-летней давности, которую снимает режиссер трилогии "Бабушка легкого поведения"? И есть ли в кинотеатрах прямо сейчас что-то, на что стоит сходить вместо "Иронии судьбы в Голливуде"?

На эти и другие вопросы Андрей Тимофеев и Артем Липин отвечают в новом выпуске подкаста "Кина - будет!".