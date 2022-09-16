Фото ⟩ Данила Поперечный женился

Данила Поперечный и Полина Чистякова расписались в загсе и отметили это событие в узком кругу друзей.

Как пишет издание The Voice, пара не стала устраивать пышное торжество. Они пришли в загс в компании нескольких подруг, среди которых была Алена Краснова - невестка Кристины Орбакайте.

Любопытный факт, но влюбленные отказались от традиционных свадебных нарядов. Данила был в белой рубашке, черном пиджаке, брюках и кроссовках., Полина - в укороченном черном жакете и топе в сочетании с белыми спортивными брюками.

Ранее, по данным Telegram-канала SHOT, на блогера Данилу Поперечного поступило заявление в отдел МВД по Ярославскому району Москвы. Его проверяют "на предмет дискредитации российских ВС".

Данила Поперечный Фото: Скриншот с Telegram "Холод"

Напомним, 10 мая 2022 года в рижском кинотеатре Splendid Palace прошел стендап-вечер Данилы Поперечного. В зале был полный аншлаг. Среди зрителей были замечены популярные в Латвии блогеры, а также российский шоумен и комик Александр Гудков, находящийся сейчас в Риге.

Как это было: