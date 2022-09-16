В кино ⟩ Программа фестиваля "Балтийская жемчужина"

В разделе "Фестивальная экзотика" - фильм режиссера Али Аббаси "Священный паук", получивший приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2022 . Эта мрачная, напряженно пульсирующая криминальная драма с шокирующе жесткими сценами секса и насилия, выбивающаяся за пределы архитектуры детектива, превращаясь в динамичный триллер, пронзительный и жуткий как долго сдерживаемый крик боли.

Для самых бесстрашных и отчаянных киноманов "Преступление будущего" - новое иронично-зловещее творение Дэвида Кроненберга. Изощренный боди-хоррор с телесными трансформациями об особенностях развлечений арт- богемы в грядущем будущем. "Пожалуй, это самый шокирующий хоррор года, - считает рецензент New York Post, отмечая пронизывающие визуальные эффекты Кроненберга. - Правда, чтобы увидеть их, зрителю следует вначале убрать руки от глаз". Что ж, будьте предусмотрительны, реально оцените свои силы.

Драгоценной жемчужиной в кино-короне фестиваля можно по праву считать новый фильм Паоло Соррентино "Это была рука Бога". Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное. Фильм-фреска — живописная и ностальгическая, лучезарная и тоскующая. Каждый кадр выстроен как живописное полотно, позволяя теням и свету играть не меньшую роль, чем великолепным артистам.

Режиссер отправляет зрителей в чувственное путешествие, наполненное контрастами трагедии и комедии, любви и желания, абсурда и красоты. Без преувеличения, Паоло Соррентино снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере.