Фестиваль "Балтийская жемчужина", берущий свое начало в далеком 1993 году, в очередной раз открывается 21 сентября в кинотеатре Splendid Palace.
В кино ⟩ Программа фестиваля "Балтийская жемчужина"
Каждый год мы пускаемся в новое опасное приключение, осторожно нащупывая правильный путь. И когда мы видим полные залы - это дает нам надежду, воодушевление и энтузиазм.
В этом году программа сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале, и каждый нашел бы для себя личное важное послание. В семи разделах кинопрограммы собраны 20 фильмов.
Открывается фестиваль фильмом программы Кино о Кино "Неожиданный финал" режиссеров Мариан Кон и Гастон Дюпра.
Если вы ищите антидепрессант без побочных эффектов - этот фильм для вас. Блистательный актерский ансамбль - Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес - сделали из фильма восхитительный шедевр, остроумный и изысканный. Легкая, бескомпромиссная сатира на киноиндустрию, атакующая святая святых — авторский кинематограф, оскорбленные амбиции и неоправданные претензии!
Для поклонников кинопровокаций — новый психо-сексуальный триллер "С любовью и яростью" режиссера Клер Дени, исследующий природу неверности и необузданного женского желания. Актриса Жульетт Бинош создает эмоциональный портрет раскованной и бесстыдной женской страсти.
Каннский кинофестиваль традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.
Восхитительный нео-нуар "Решение уйти" корейского кинорежиссера Пак Чан Ука - единственный участник программы Каннского кинофестиваля, удостоенный наивысшей оценки критиков, опубликованной журналом Screen Daily.
Это вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино, которое небезосновательно сравнивают с совершенно не похожими друг на друга по жанрам картинам: "Головокружение" А.Хичкока (идеальный нуар) "Любовное настроение" В. Кар-Вая (изысканная романтическая комедия) и "Основной инстинкт" П. Верховена (эротический триллер).
"Великолепное кино! Здесь есть напряжение и интрига, изобретательное решение, потрясающие съемки и лихие повороты сюжета — все это выглядит очень по-хичкоковски",- утверждает Питер Брэдшоу (The Guardian). Режиссер в очередной раз подтвердил, что является одним из самых выдающихся визуальных стилистов в мировом кинематографе, и вы не простите себя, если пропустите этот абсолютный шедевр с ошеломляющими эффектами на большом экране.
Еще один из обязательных фильмов в списке каждого киномана — "Сувенир. Новое начало" (Режиссер: Джоанна Хогг) с очаровательными Онор Суинтон-Бирн и Тилдой Свинтон.
Глубокая, прекрасная, захватывающая картина, о взрослении и воспитании чувств, в котороЙ прустовская восторженная меланхолия, возвышенность и нежность, легко уживаются с забавной самоуверенностью юной девушки и безграничной властью над собственной жизнью взрослой женщины. Фильм умело балансирует между мелодрамой, семейной комедией и классическим мюзиклом.
Cамый экстравагантный фильм, когда-либо открывавший Каннский кинофестиваль, интригующую, эксцентричную комедию "Окончательный монтаж" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса можно увидеть на единственном сеансе 26 сентября. Добро пожаловать в мир абсолютной фантасмагории, в самую безумнуюфеерию- буфф в истории французского кино, в которой все жанры смешаны, перекручены и вывернуты наизнанку!
В разделе "Фестивальная экзотика" - фильм режиссера Али Аббаси "Священный паук", получивший приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2022 . Эта мрачная, напряженно пульсирующая криминальная драма с шокирующе жесткими сценами секса и насилия, выбивающаяся за пределы архитектуры детектива, превращаясь в динамичный триллер, пронзительный и жуткий как долго сдерживаемый крик боли.
Для самых бесстрашных и отчаянных киноманов "Преступление будущего" - новое иронично-зловещее творение Дэвида Кроненберга. Изощренный боди-хоррор с телесными трансформациями об особенностях развлечений арт- богемы в грядущем будущем. "Пожалуй, это самый шокирующий хоррор года, - считает рецензент New York Post, отмечая пронизывающие визуальные эффекты Кроненберга. - Правда, чтобы увидеть их, зрителю следует вначале убрать руки от глаз". Что ж, будьте предусмотрительны, реально оцените свои силы.
Драгоценной жемчужиной в кино-короне фестиваля можно по праву считать новый фильм Паоло Соррентино "Это была рука Бога". Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное. Фильм-фреска — живописная и ностальгическая, лучезарная и тоскующая. Каждый кадр выстроен как живописное полотно, позволяя теням и свету играть не меньшую роль, чем великолепным артистам.
Режиссер отправляет зрителей в чувственное путешествие, наполненное контрастами трагедии и комедии, любви и желания, абсурда и красоты. Без преувеличения, Паоло Соррентино снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере.
Для тех же, кто не успел посмотреть легендарный фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" - объявлен специальный дополнительный сеанс 25 сентября.
Специальное событие "Балтийской жемчужины" – легендарный фильм "Ennio Morricone. Cверкающая музыка", премьера которого с успехом прошла на Венецианском кинофестивале.
Картина снята "оскароносным" кинорежиссером Джузеппе Торнаторе и посвящена одному из самых известных композиторов в кино, выдающемуся маэстро Эннио Морриконе.
Это не просто уникальные архивные материалы и воспоминания, это грандиозный киноконцерт, в котором в роли ведущего – сам композитор, раскрывающий секреты своих музыкальных образов: от звона колоколов, револьверных выстрелов и воя койота, до губной гармошки и хулиганского насвыстывания. Фильм вызывающе роскошен, это эмоционально ошеломляет- грандиозный музыкальный киношедевр!
Фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном будет показан в рамках программы "Дебаты". Фильм рассказывает о покушении на политика и о расследовании этого преступления. "Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный, фильм, в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы", - писала о фильме британская The Guardian.
Подробная программа фестиваля и расписание кинопоказов на сайте www.balticpearl.lv. Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešuserviss. Фестиваль "Балтийская жемчужина" состоится с 21 по 26 сентября в двух залах кинотеатра Splendid Palace.
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