Подконтрольный Кремлю телеканал "Россия-1" показал искаженный фрагмент фильма 1899 года, в котором Елизавета II якобы бросала еду на землю африканским детям.
Видео ⟩ "Бросала еду на землю для африканских детей": в РФ показывают ложное видео о Елизавете II
Это видео не только транслировалось по телеканалу "Россия-1", но и было опубликовано в социальных сетях, его посмотрели десятки тысяч человек.
🤡 Russian propaganda showed a fragment of the 1899 film as a video of Elizabeth II throwing food to African children on the ground— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022
The video was made in the Annam Protectorate (now Vietnam) were two women threw money to local children.
Original video:https://t.co/npiSBrnMju pic.twitter.com/dRcG87xXCT
Однако показанное видео - это отрывок из короткометражного фильма братьев Люмьер, снятого во Вьетнаме. Фильм впервые был показан широкой публике в 1901 году, за много лет до рождения Елизаветы II.
На видео видно, как две женщины, одетые в белые платья и шляпы, бросают детям мелкие предметы. Дети дерутся, чтобы поднять их с земли.
Фильм режиссера Габриэля Вейера был снят между 1899 и 1900 годами во Вьетнаме. Как известно, королева Елизавета II родилась 25 лет спустя.
Элизабет Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в 2:40 ночи в доме своих родителей в Лондоне. Она была первым ребенком своих родителей.
Как уже сообщалось, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.
После смерти королевы престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который автоматически стал новым королем Великобритании.
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