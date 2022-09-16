Видео ⟩ "Бросала еду на землю для африканских детей": в РФ показывают ложное видео о Елизавете II

Это видео не только транслировалось по телеканалу "Россия-1", но и было опубликовано в социальных сетях, его посмотрели десятки тысяч человек.

🤡 Russian propaganda showed a fragment of the 1899 film as a video of Elizabeth II throwing food to African children on the ground



The video was made in the Annam Protectorate (now Vietnam) were two women threw money to local children.



Original video:https://t.co/npiSBrnMju pic.twitter.com/dRcG87xXCT — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Однако показанное видео - это отрывок из короткометражного фильма братьев Люмьер, снятого во Вьетнаме. Фильм впервые был показан широкой публике в 1901 году, за много лет до рождения Елизаветы II.

На видео видно, как две женщины, одетые в белые платья и шляпы, бросают детям мелкие предметы. Дети дерутся, чтобы поднять их с земли.

Фильм режиссера Габриэля Вейера был снят между 1899 и 1900 годами во Вьетнаме. Как известно, королева Елизавета II родилась 25 лет спустя.

Элизабет Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в 2:40 ночи в доме своих родителей в Лондоне. Она была первым ребенком своих родителей.

Как уже сообщалось, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.

После смерти королевы престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который автоматически стал новым королем Великобритании.