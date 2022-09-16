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Видео ⟩ "Бросала еду на землю для африканских детей": в РФ показывают ложное видео о Елизавете II

rus.tvnet.lv
"Бросала еду на землю для африканских детей": в РФ показывают ложное видео о Елизавете II
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В РФ показывают ложное видео о Елизавете II
В РФ показывают ложное видео о Елизавете II Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Подконтрольный Кремлю телеканал "Россия-1" показал искаженный фрагмент фильма 1899 года, в котором Елизавета II якобы бросала еду на землю африканским детям.

Это видео не только транслировалось по телеканалу "Россия-1", но и было опубликовано в социальных сетях, его посмотрели десятки тысяч человек.

Однако показанное видео - это отрывок из короткометражного фильма братьев Люмьер, снятого во Вьетнаме. Фильм впервые был показан широкой публике в 1901 году, за много лет до рождения Елизаветы II.

На видео видно, как две женщины, одетые в белые платья и шляпы, бросают детям мелкие предметы. Дети дерутся, чтобы поднять их с земли.

Фильм режиссера Габриэля Вейера был снят между 1899 и 1900 годами во Вьетнаме. Как известно, королева Елизавета II родилась 25 лет спустя.

Элизабет Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в 2:40 ночи в доме своих родителей в Лондоне. Она была первым ребенком своих родителей.

Как уже сообщалось, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.

После смерти королевы престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который автоматически стал новым королем Великобритании.

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