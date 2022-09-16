Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов", пишет "Медуза".
Максим Галкин объявлен "иноагентом" в России
Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.
Напомним, Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.
Максим Галкин одним из первых выступил против войны в Украине, из-за этого в России у артиста начались проблемы - его концерты и рекламные контракты стали отменять. Вскоре после этого Галкин с семьей покинул РФ. Некоторые время артист со своей супругой и детьми проживал в Юрмале. На данный момент семья покинула Латвию.
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