Максим Галкин объявлен "иноагентом" в России

Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.

Напомним, Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.

Максим Галкин одним из первых выступил против войны в Украине, из-за этого в России у артиста начались проблемы - его концерты и рекламные контракты стали отменять. Вскоре после этого Галкин с семьей покинул РФ. Некоторые время артист со своей супругой и детьми проживал в Юрмале. На данный момент семья покинула Латвию.