Сб, 17.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Ее полотно - противотанковый еж. Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи

Кристина Лось
, украинская журналистка
Ее полотно - противотанковый еж. Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Варвара Логвин, которая показала миру красоту Петриковской росписи
Варвара Логвин, которая показала миру красоту Петриковской росписи Фото: Из личного архива Варвары Логвин

Знали ли вы, что помимо нашумевшего украинского борща в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО еще в 2013 году была внесена украинская Петриковская роспись? Художница Варвара Логвин показывает миру всю красоту этих узоров, но необычным способом - она разрисовывает противотанковые ежи в столице Украины. Она превращает военный атрибут в предмет восхищения и настоящее произведение искусства.

В интервью для RUS TVNET Варвара рассказала, в чем уникальность Петриковской росписи и как художница совмещает ужасы войны с живописью.

*Интервью переведено с украинского языка

Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи
Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи Фото: Из личного архива Варвары Логвин

- Расскажите немного о себе – откуда вы, как начали писать картины и какой была ваша жизнь до войны?

- Я родом из небольшого городка Шостки Сумской области, и именно там я окончила художественную школу, куда меня привела моя мама, ведь она была художницей. Со временем я поняла, что нужно заниматься еще чем-то, помимо написания картин, и я открыла свой бизнес – продажа пиротехники и организация пиротехнических шоу на разных мероприятиях. Несмотря на свою работу, я всегда интересовалась искусством, путешествовала по разным странам, ходила во всевозможные музеи и современные галереи, где были представлены картины известных в мире художников. На самом деле по первому образованию я юрист, а по второму – экономист, но живопись всегда присутствовала в моей жизни.

- Почему вы решили расписывать именно военные атрибуты? Как у вас появилась эта идея?

- Я уехала из Киева на третий день войны. Киев на тот момент выглядел вполне обычно, как и до войны. Через три месяца я вернулась в Киев и увидела остатки блокпостов, защитные сооружения и тысячи противотанковых ежей, которые были расставлены по всему городу. Для меня они выглядели жутко и устрашающе, поэтому у меня появилась идея сделать их более приветливыми для киевлян, но при этом не портить их функциональность.

Еще у меня было невероятное желание что-то делать, как-то действовать, быть полезной чем-то, а лучше всего я могла сделать это с помощью живописи, ведь это я люблю больше всего. Я обожаю рисовать, создавать что-то, чего раньше не существовало.

Так идея просто декорировать ежи превратилась в глубокую художественную концепцию.

Большинство предметов я разрисовывала Петриковскими узорами, так как это один из моих любимых видов росписи и я изучала этот украинский стиль в одной киевской школе на протяжении 9 лет.

- Мы находимся сейчас в Латвии, могли бы вы более подробно рассказать про Петриковскую роспись?

- Само название "Петриковская роспись" пошло от названия села Петриковка Днепропетровской области. Это традиционный вид украинского декоративного искусства. Разнообразие цветов, листочков, ягод Петриковской росписи захватывает, заставляет рассматривать шедевры народной живописи часами. В основе красочных узоров лежит безграничная любовь к родному краю и к природе Украины.

Раньше для написания этих картин использовали кисточку из кошачьей шерсти, деревянные палочки макали в краску и оставляли необычные следы, и даже рисовали пальцами, чтобы изобразить ягоды калины. Петриковской росписью украшали дома, печи, заборы – декорировали места, где жили люди: украинцы верили, что в красивых орнаментах скрывается магическая сила, которая защищает хозяев от злых сил и несчастья. Надеюсь, эта сила поможет и нам.

Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи
Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи Фото: Из личного архива Варвары Логвин

- Какие эмоции и чувства вы переживаете в процессе написания картины?

- Я не разрисовываю военные предметы, которые были свидетелями страданий или связаны со смертью людей, для меня это очень важно, потому что не считаю это этичным.

С военным ежом, которого я разрисовывала на Майдане Независимости, совсем другая концепция – он выполняет защитную функцию. Разрисовывая ежа в украинские традиционные орнаменты, я хотела показать нашим врагам и миру, что мы боремся, защищаем свою культуру, а Петриковская роспись – это также часть нашей истории и культуры.

Если российский танк переедет разрисованного ежа – это будет символично и покажет, что Россия разрушает все на своем пути.

Цветы, которые изображены на военных предметах – это символ того, что жизнь продолжается. Мы боремся, мы победим, и наша страна будет обязательно процветать. Например, разрисовывание танка и противотанкового ежа – это совсем разные смыслы, направления и посылы – я это четко понимаю и ощущаю, так же и люди.

- Как вы считаете, повлияла ли война на украинскую живопись и внесла ли что-то новое в жизнь украинских художников?

- Любые сложные условия, страшные события, сломы в истории активизируют искусство и творческий потенциал людей, потому что все эмоции, чувства, мысли надо переосмыслить и выплеснуть, а творческие люди всегда делали, делают и будут делать это через искусство: музыку, живопись, танец, скульптуру и прочее.

Во время войны искусство переживает большие перемены. Появляются новые направления искусства и меняется его интерпретация, например, во время войны, у меня появилось новое полотно, которое совершенно не похоже на холст и это как раз-таки противотанковый еж. Я считаю, что благодаря именно такому необычному полотну, как противотанковый еж, я могу громче всего напоминать людям о войне в Украине и рассказывать миру о нашей украинской культуре.

- Некоторые говорят, что украшать места трагедий нельзя, ведь это противоречит человеческой этике, что вы об этом думаете?

- Я с этим полностью согласна. Места, где были поломаны судьбы людей, где погибли или были ранены граждане Украины, где кто-то потерял своих близких, – эти места ни в коем случае нельзя не то, что украшать, а даже прикасаться к ним.

Места трагедий и военные предметы, которые не были использованы в военных целях – это другая история, и опять же, украшая военный инвентарь, мы показываем, что Украина принадлежит нам, что у нас есть свое творчество, своя история, своя культура и это никто у нас не сможет отобрать.

Кстати говоря, Петриковская роспись находится под защитой ЮНЕСКО, как материальное культурное наследие человечества – и мы защищаем не только свою украинскую культуру, а всей планеты, потому что она была признана всем миром как весомый вклад в искусство. Горжусь, что могу рассказать иностранцам о Петриковской росписи, они в восторге и я их понимаю.

- Как реагируют люди, когда видят вас на улице в процессе разрисовывания военных предметов?

- Реакция разная: некоторые люди благодарны, задают вопросы о рисунках и говорят комплименты, многие хотят сфотографироваться с арт-объектом на память, ведь многим хочется прикоснуться к такому великому и прекрасному, а некоторые растроганы моим творчеством и подходят со слезами на глазах. Такая реакция, конечно, не оставляет меня равнодушной и очень меня трогает. Меня вдохновляют отзывы людей. Говорят, что мои работы поднимают настроение, укрепляют боевой дух и предают уверенность в победе. Многие предлагают помощь в рисовании, предлагают деньги на краски, непрерывно благодарят и это придает мне крылья.

Я знаю, что многие увидели о моих работах в новостях или социальных сетях и специально едут, чтобы увидеть их воочию – это меня очень вдохновляет, ведь я понимаю, что мои работы не оставляют равнодушными людей и приносят свой определенный катарсис – помогают морально немного разгрузить свое сознание и мозг от всего, что происходит в нашей стране.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх