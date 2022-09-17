Ее полотно - противотанковый еж. Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи

- Как вы считаете, повлияла ли война на украинскую живопись и внесла ли что-то новое в жизнь украинских художников?

- Любые сложные условия, страшные события, сломы в истории активизируют искусство и творческий потенциал людей, потому что все эмоции, чувства, мысли надо переосмыслить и выплеснуть, а творческие люди всегда делали, делают и будут делать это через искусство: музыку, живопись, танец, скульптуру и прочее.

Во время войны искусство переживает большие перемены. Появляются новые направления искусства и меняется его интерпретация, например, во время войны, у меня появилось новое полотно, которое совершенно не похоже на холст и это как раз-таки противотанковый еж. Я считаю, что благодаря именно такому необычному полотну, как противотанковый еж, я могу громче всего напоминать людям о войне в Украине и рассказывать миру о нашей украинской культуре.

- Некоторые говорят, что украшать места трагедий нельзя, ведь это противоречит человеческой этике, что вы об этом думаете?

- Я с этим полностью согласна. Места, где были поломаны судьбы людей, где погибли или были ранены граждане Украины, где кто-то потерял своих близких, – эти места ни в коем случае нельзя не то, что украшать, а даже прикасаться к ним.