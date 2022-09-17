Знали ли вы, что помимо нашумевшего украинского борща в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО еще в 2013 году была внесена украинская Петриковская роспись? Художница Варвара Логвин показывает миру всю красоту этих узоров, но необычным способом - она разрисовывает противотанковые ежи в столице Украины. Она превращает военный атрибут в предмет восхищения и настоящее произведение искусства.
Ее полотно - противотанковый еж. Варвара Логвин показала миру красоту Петриковской росписи
В интервью для RUS TVNET Варвара рассказала, в чем уникальность Петриковской росписи и как художница совмещает ужасы войны с живописью.
*Интервью переведено с украинского языка
- Расскажите немного о себе – откуда вы, как начали писать картины и какой была ваша жизнь до войны?
- Я родом из небольшого городка Шостки Сумской области, и именно там я окончила художественную школу, куда меня привела моя мама, ведь она была художницей. Со временем я поняла, что нужно заниматься еще чем-то, помимо написания картин, и я открыла свой бизнес – продажа пиротехники и организация пиротехнических шоу на разных мероприятиях. Несмотря на свою работу, я всегда интересовалась искусством, путешествовала по разным странам, ходила во всевозможные музеи и современные галереи, где были представлены картины известных в мире художников. На самом деле по первому образованию я юрист, а по второму – экономист, но живопись всегда присутствовала в моей жизни.
- Почему вы решили расписывать именно военные атрибуты? Как у вас появилась эта идея?
- Я уехала из Киева на третий день войны. Киев на тот момент выглядел вполне обычно, как и до войны. Через три месяца я вернулась в Киев и увидела остатки блокпостов, защитные сооружения и тысячи противотанковых ежей, которые были расставлены по всему городу. Для меня они выглядели жутко и устрашающе, поэтому у меня появилась идея сделать их более приветливыми для киевлян, но при этом не портить их функциональность.
Еще у меня было невероятное желание что-то делать, как-то действовать, быть полезной чем-то, а лучше всего я могла сделать это с помощью живописи, ведь это я люблю больше всего. Я обожаю рисовать, создавать что-то, чего раньше не существовало.
Так идея просто декорировать ежи превратилась в глубокую художественную концепцию.
Большинство предметов я разрисовывала Петриковскими узорами, так как это один из моих любимых видов росписи и я изучала этот украинский стиль в одной киевской школе на протяжении 9 лет.
- Мы находимся сейчас в Латвии, могли бы вы более подробно рассказать про Петриковскую роспись?
- Само название "Петриковская роспись" пошло от названия села Петриковка Днепропетровской области. Это традиционный вид украинского декоративного искусства. Разнообразие цветов, листочков, ягод Петриковской росписи захватывает, заставляет рассматривать шедевры народной живописи часами. В основе красочных узоров лежит безграничная любовь к родному краю и к природе Украины.
Раньше для написания этих картин использовали кисточку из кошачьей шерсти, деревянные палочки макали в краску и оставляли необычные следы, и даже рисовали пальцами, чтобы изобразить ягоды калины. Петриковской росписью украшали дома, печи, заборы – декорировали места, где жили люди: украинцы верили, что в красивых орнаментах скрывается магическая сила, которая защищает хозяев от злых сил и несчастья. Надеюсь, эта сила поможет и нам.
- Какие эмоции и чувства вы переживаете в процессе написания картины?
- Я не разрисовываю военные предметы, которые были свидетелями страданий или связаны со смертью людей, для меня это очень важно, потому что не считаю это этичным.
С военным ежом, которого я разрисовывала на Майдане Независимости, совсем другая концепция – он выполняет защитную функцию. Разрисовывая ежа в украинские традиционные орнаменты, я хотела показать нашим врагам и миру, что мы боремся, защищаем свою культуру, а Петриковская роспись – это также часть нашей истории и культуры.
Если российский танк переедет разрисованного ежа – это будет символично и покажет, что Россия разрушает все на своем пути.
Цветы, которые изображены на военных предметах – это символ того, что жизнь продолжается. Мы боремся, мы победим, и наша страна будет обязательно процветать. Например, разрисовывание танка и противотанкового ежа – это совсем разные смыслы, направления и посылы – я это четко понимаю и ощущаю, так же и люди.
- Как вы считаете, повлияла ли война на украинскую живопись и внесла ли что-то новое в жизнь украинских художников?
- Любые сложные условия, страшные события, сломы в истории активизируют искусство и творческий потенциал людей, потому что все эмоции, чувства, мысли надо переосмыслить и выплеснуть, а творческие люди всегда делали, делают и будут делать это через искусство: музыку, живопись, танец, скульптуру и прочее.
Во время войны искусство переживает большие перемены. Появляются новые направления искусства и меняется его интерпретация, например, во время войны, у меня появилось новое полотно, которое совершенно не похоже на холст и это как раз-таки противотанковый еж. Я считаю, что благодаря именно такому необычному полотну, как противотанковый еж, я могу громче всего напоминать людям о войне в Украине и рассказывать миру о нашей украинской культуре.
- Некоторые говорят, что украшать места трагедий нельзя, ведь это противоречит человеческой этике, что вы об этом думаете?
- Я с этим полностью согласна. Места, где были поломаны судьбы людей, где погибли или были ранены граждане Украины, где кто-то потерял своих близких, – эти места ни в коем случае нельзя не то, что украшать, а даже прикасаться к ним.
Места трагедий и военные предметы, которые не были использованы в военных целях – это другая история, и опять же, украшая военный инвентарь, мы показываем, что Украина принадлежит нам, что у нас есть свое творчество, своя история, своя культура и это никто у нас не сможет отобрать.
Кстати говоря, Петриковская роспись находится под защитой ЮНЕСКО, как материальное культурное наследие человечества – и мы защищаем не только свою украинскую культуру, а всей планеты, потому что она была признана всем миром как весомый вклад в искусство. Горжусь, что могу рассказать иностранцам о Петриковской росписи, они в восторге и я их понимаю.
- Как реагируют люди, когда видят вас на улице в процессе разрисовывания военных предметов?
- Реакция разная: некоторые люди благодарны, задают вопросы о рисунках и говорят комплименты, многие хотят сфотографироваться с арт-объектом на память, ведь многим хочется прикоснуться к такому великому и прекрасному, а некоторые растроганы моим творчеством и подходят со слезами на глазах. Такая реакция, конечно, не оставляет меня равнодушной и очень меня трогает. Меня вдохновляют отзывы людей. Говорят, что мои работы поднимают настроение, укрепляют боевой дух и предают уверенность в победе. Многие предлагают помощь в рисовании, предлагают деньги на краски, непрерывно благодарят и это придает мне крылья.
Я знаю, что многие увидели о моих работах в новостях или социальных сетях и специально едут, чтобы увидеть их воочию – это меня очень вдохновляет, ведь я понимаю, что мои работы не оставляют равнодушными людей и приносят свой определенный катарсис – помогают морально немного разгрузить свое сознание и мозг от всего, что происходит в нашей стране.
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