Морские ветропарки станут основой электроэнергетики Европы

Свежие новости о европейской ветроэнергетике

А одновременно с подготовкой и принятием этих основополагающих политических решений в европейской ветроэнергетике на корпоративном уровне шло развитие конкретного бизнеса, причем и на море, и на суше.

Так, 4 июля на атлантическом побережье Франции вблизи Сен-Назера начал производить электроэнергию первый в этой стране морской ветропарк. Он состоит из 80 ветрогенераторов, которые будут постепенно вводить в строй до конца нынешнего года. В тот же день немецкая энергетическая компания RWE и греческая Hellenic Petroleum Windparks объявили о намерении совместно разрабатывать, строить и эксплуатировать морские ветропарки у греческого побережья Средиземного моря.

8 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил на учредительном собрании компании Latvijas vēja parki (Латвийское ветропарки), что решено вложить в ветроэнергетику примерно 1 миллиард евро и что это станет одной из крупнейших инвестиций в истории страны.

26 августа вблизи Амстердама официально вошел в строй крупнейший в Нидерландах наземный ветропарк Zeewolde, состоящий из 83 ветрогенераторов суммарной мощностью 320 МВт. Его отличительная особенность - он находится в собственности местных фермеров. Примерно 200 из них взяли кредиты и инвестировали порядка полумиллиарда евро, чтобы иметь дополнительный регулярный доход от снабжения зеленым электричеством 300 тысяч домашних хозяйств.

Фото: Deutsche Welle

14 сентября швейцарская фирма Energy Infrastructure Partners (EIP) примерно за 700 миллионов евро купила у испанской энергетической компании Iberdrola долю в 49% акций немецкого ветропарка Wikinger, имеющего мощность 350 МВт и расположенного у побережья балтийского острова Рюген. Два года назад этот же инвестор из Швейцарии приобрел у RWE 49% акций соседнего ветропарка Arkona.

А почему вдруг испанцы решили отдать часть ими же разработанного и по-прежнему находящегося в их управлении ветропарка на Балтике? Засомневались в перспективах ветроэнергетики? Наоборот, Iberdrola распродает сейчас самые разные активы, чтобы финансировать свою многомиллиардную инвестиционную программу по развитию ветровой и солнечной энергетики в США, Великобритании и у себя на родине в Испании. Ведь там не только много солнца, но и ветра, причем как на море, так и внутри страны. Помнится, Дон Кихот еще несколько столетий назад был под сильным впечатлением от испанских ветряных мельниц.