Cамолет с Ольгой Бузовой с трудом совершил посадку

Известно, что Ольга Бузова отправилась в Волгоград. Там у нее должна была состояться встреча с поклонниками. Самолет не смог приземлиться. Посадка произошла почти на полтора часа позже, чем было запланировано.

"Из-за погодных условий мы кружили час над Волгоградом, наш маршрут получился со знаком бесконечности. Это я сейчас улыбаюсь, потому что все хорошо, но весь борт аплодировал нашему капитану. Потому что, когда трясет, когда пролетаешь через гром и молнии, дождь и ливень, все болтается и турбулентность, впечатления и эмоции так себе. И уж точно не до сна", - цитирует Ольгу издание.

Бузова вспоминает, что некоторые пассажиры рядом молились, кто-то паниковал.

Напомним, в середине августа ряд СМИ сообщили, что теледива пропала в горах. Ольга Бузова опубликовала кадры у вертолета и радостно сообщала о грядущем мини-путешествии в горы. После связь с ней прекратилась. Спустя несколько дней артистка нашлась.