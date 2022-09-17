36-летняя популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова призналась, что очень испугалась во время последнего полета на самолете, у которого возникли проблемы с посадкой, пишет The Voice.
Cамолет с Ольгой Бузовой с трудом совершил посадку
Известно, что Ольга Бузова отправилась в Волгоград. Там у нее должна была состояться встреча с поклонниками. Самолет не смог приземлиться. Посадка произошла почти на полтора часа позже, чем было запланировано.
"Из-за погодных условий мы кружили час над Волгоградом, наш маршрут получился со знаком бесконечности. Это я сейчас улыбаюсь, потому что все хорошо, но весь борт аплодировал нашему капитану. Потому что, когда трясет, когда пролетаешь через гром и молнии, дождь и ливень, все болтается и турбулентность, впечатления и эмоции так себе. И уж точно не до сна", - цитирует Ольгу издание.
Бузова вспоминает, что некоторые пассажиры рядом молились, кто-то паниковал.
Напомним, в середине августа ряд СМИ сообщили, что теледива пропала в горах. Ольга Бузова опубликовала кадры у вертолета и радостно сообщала о грядущем мини-путешествии в горы. После связь с ней прекратилась. Спустя несколько дней артистка нашлась.
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