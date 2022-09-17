Умер создатель советского "Шерлока Холмса" Игорь Масленников

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, окончил факультет журналистики Ленинградского университета и Высшие курсы кинорежиссеров при киностудии "Ленфильм".

Постановщик наиболее известен работой над серией фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогией "Зимняя вишня". Он также является режиссером фильмов "Сентиментальный роман" (участник кинофестиваля в Берлине), "Пиковая дама" и сериала "Что сказал покойник".