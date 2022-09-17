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Умер создатель советского "Шерлока Холмса" Игорь Масленников

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Умер создатель советского "Шерлока Холмса" Игорь Масленников
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Игорь Масленников
Игорь Масленников Фото: Скриншот из видео

Советский и российский режиссер Игорь Масленников, создатель советского "Шерлока Холмса", умер на 91-м году жизни, передает в субботу, 17 сентября, "Дождь" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, окончил факультет журналистики Ленинградского университета и Высшие курсы кинорежиссеров при киностудии "Ленфильм".

Постановщик наиболее известен работой над серией фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогией "Зимняя вишня". Он также является режиссером фильмов "Сентиментальный роман" (участник кинофестиваля в Берлине), "Пиковая дама" и сериала "Что сказал покойник".

Помимо работы режиссером, Масленников также преподавал во ВГИКе.

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