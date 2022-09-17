Школы и детсады Риги в понедельник откроются. Но могут быть проблемы с питанием

"С учетом того, что правительство и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в пятницу вечером договорились о компромиссе по улучшению условий труда педагогов, запланированная забастовка отменена и с понедельника, 19 сентября, в рижских школах и детских садах продолжится учебный процесс, поэтому дети должны посещать образовательные учреждения в соответствии с установленным образовательным режимом", - говорится в сообщении думы.

Учебный процесс в детских садах и школах будет организован в рамках возможного, максимально приближенным к ежедневному учебному плану. Так как решение об отмене забастовки было принято незадолго до выходных, образовательные учреждения Рижского самоуправления оперативно пересмотрят ранее запланированные в связи с забастовкой действия, чтобы обеспечить качественный учебный процесс.

В столичной думе также указали, что департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проинформировал представителей предприятий общественного питания, обслуживающих учебные заведения, о том, что учебный процесс не будет прерываться в связи с отменой забастовки. Не исключено, что в этой ситуации, когда заказать продукты в столь короткие сроки проблематично, потребуются корректировки привычного меню.

Рижское самоуправление призывает родителей детей с пониманием отнестись к этим изменениям в случае, если в понедельник возникнут какие-либо неудобства в связи с обеспечением учебного процесса или теплых обедов, которые, возможно, будет заменены перекусами.

Уже сообщалось, что правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) после длившихся на протяжении четырех дней переговоров пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, поэтому запланированная забастовка педагогов отменена.