Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин в Instagram-сторис отреагировал на присвоение ему статуса "иноагента" в РФ.
Видео ⟩ Галкин отреагировал на статус "иноагента": "Я не торгую своим мнением"
Артист разместил в сторис афишу с концертами, которые в ноябре пройдут в Литве, и написал: "Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом". Под текстом он указал даты концертов и разместил ссылку для покупки билетов.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.
Артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.
"Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью - я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор - то, что я делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Шутил над политиками 90-х, начала 2000-х, а сейчас уже над нынешними. Считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован", - отметил Максим Галкин.
Что касается финансирования из Украины, то Галкин подчеркнул, что в Украине не выступал давно, а когда это делал, то получал какие-то гонорары, но уже много лет ничего не получал: "Доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики, и вообще я не понимаю, на чем основывается".
Галкин признался, что он не понимает, почему его толкают в политику, хотя туда он никогда не стремился. Артист подчеркивает, что у него есть право высказывать свое личное мнение, чем-то делиться, стараться что-то изменить: "Я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник. Это та искренность, которая не оплачивается... Я не торгую своим мнением".
Максим подчеркнул, что его право на мнение закреплено в конституции, как и право на труд, которого его пытаются лишить. "Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом", - сказал он в ролике.
В завершение Галкин добавил, что ему не привыкать, что в его адрес развернута какая-то небывалых масштабов кампания по очернению. Ему кажется, что у властей должны быть другие заботы, нежели борьба с ним. "Столько вранья про мои концерты", - говорит Максим, добавляя, что во время своих выступлений он не ругает родину. Он указал, что не готов отказываться от своего сатирического жанра "в угоду конъюнктуре" и продолжит говорить о том, что остро, актуально и заслуживает высмеивания: "Это особенности моего жанра, иначе этим незачем заниматься".
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.
Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.
Артист одним из первых выступил против войны в Украине, из-за этого в России у артиста начались проблемы - его концерты и рекламные контракты стали отменять. Вскоре после этого Галкин с семьей покинул РФ. Некоторые время артист со своей супругой и детьми проживал в Юрмале. На данный момент семья покинула Латвию.
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