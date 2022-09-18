Видео ⟩ Галкин отреагировал на статус "иноагента": "Я не торгую своим мнением"

Галкин признался, что он не понимает, почему его толкают в политику, хотя туда он никогда не стремился. Артист подчеркивает, что у него есть право высказывать свое личное мнение, чем-то делиться, стараться что-то изменить: "Я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник. Это та искренность, которая не оплачивается... Я не торгую своим мнением".

Максим подчеркнул, что его право на мнение закреплено в конституции, как и право на труд, которого его пытаются лишить. "Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом", - сказал он в ролике.