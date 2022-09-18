В этом году в лесах LVM потушено 100 пожаров: выгорело в пять раз меньше, чем в прошлом

Как сообщает LVM, общая площадь леса, пострадавшего от пожара в этом году, составила 44 га, что в пять раз меньше, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в этом году произошло на 58 лесных пожаров меньше.

Около половины пострадавших от пожара лесных массивов составляют новые посадки, и больше всего лесных пожаров - 40 - было в Южнолатгальском регионе.

Руководитель отдела охраны леса и пожаротушения LVM Эдийс Лейшавниекс сообщил, что основные причины пожаров не меняются и связаны с сознательными или неосознанными действиями людей. Есть обоснованные подозрения, что 14 пожаров возникли умышленно.

По статистическим данным LVM можно сделать вывод, что за последние четыре года количество лесных пожаров уменьшилось: в 2018 году их зарегистрировано 298, в 2019 году - 289, в 2020 году - 182, в 2021 году - 158 пожаров.

Как сообщалось, пожароопасный период в лесах отменен с 12 сентября.