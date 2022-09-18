Видео ⟩ Сармите Цируле - первая латвийская медсестра, которая едет в Украину

Сармите поговорила с журналистами в свое последнее дежурство в Восточной больнице. "Историческая справедливость еще и в том, что Украина — и наш бастион тоже! Это нельзя забывать", - говорит она.

Помимо рижской больницы Цируле работала во врачебной практике в Ирландии и на датском судне. Опыта лечения боевых ранений у Сармите нет. Однако, как подчеркивает она сама, его нет практически ни у кого. "У моих сестер папа - украинец, и я очень внимательно отслеживала геополитическую ситуацию. Это началось с войны в Чечне, позднее были Грузия и Украина. Я работала как medical officer на судне, и в тот момент началась война. Было шесть медиков, которые захотели ехать, но законодательство не позволяло, нам бы грозила тюрьма".

Сармите не рассказывает, куда именно отправляется, однако понятно, что это будет либо военный госпиталь, либо фронт: "Прежде всего я буду в Киеве на курсах по тактическому обучению. После этого смогу отправиться или в военный госпиталь, или немного ближе к линии фронта. Но сейчас я не хочу говорить об этом".

Сармите рассказала, что уже была бы в Украине, если бы не коронавирус: "Была идея отправиться 1 апреля. Но на концерте в поддержку Украины, спасибо Ральфу Эйланду, я заразилась ковидом. У меня заболевание было средней тяжести, потребовалась реабилитация...".

"Мне нравится выживание, нравится быть в лесу", - рассказала Сармите журналистам.

Как сообщалось, первыми медиками, уехавшими в Украину после начала полномасштабной войны стали микрохирурги - Мартиньш Малзубрис и Олаф Либерманис, специалисты по реконструкции кистей рук.

Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu dienests (на латышском языке)