Президент с супругой посетят похороны королевы Елизаветы II в Лондоне

Pēc atvadīšanās no karalienes Elizabetes II man bija īsa saruna ar 🇬🇧parlamenta spīkeru @CommonsSpeaker , kurā uzsvēru karalienes kā vienas no ievērojamākajām 20. un https://t.co/kGrsCb7zk6. personībām nozīmi. Tāpat pārrunājām drošības situāciju Eiropā un britu devumu Ukrainai. pic.twitter.com/0jiKAOLI36 — Egils Levits (@valstsgriba) September 18, 2022

В воскресенье, 18 сентября, президент написал в Twitter, что после прощания с Елизаветой II у него состоялась короткая беседа со спикером британского парламента, в которой он подчеркнул важность королевы как одной из самых ярких личностей XX и XXI веков.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и помощь Великобритании Украине.

Похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября, в 11:00 (13:00 по латвийскому времени), а до тех пор все желающие могут попрощаться с королевой в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что на похоронной церемонии будут присутствовать многие мировые лидеры. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден уже подтвердили свое участие.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.