В последние недели наблюдается тенденция, что приезжие из России меняют регистрационные номера своих автомобилей. Это делается для того, чтобы скрыть любое указание страны происхождения. Задержанные водители заявили полиции, что сфальсифицировали номера, опасаясь возможной агрессии в Латвии, выяснила передача De Facto на LTV. Подобная смена номеров влечет как административное наказание, так и уголовную ответственность.
Видео ⟩ Россияне, приезжая в Латвию, меняют автомобильные номера. Зачем?
В сентябре пользователи социальных сетей поделились множеством фотографий, на которых видно, как по улицам Риги и Юрмалы ездят дорогие автомобили со странными номерами - на них не указана страна регистрации авто. "Мы можем с абсолютной уверенностью заключить, что такие номерные знаки выданы не в Европейском союзе, в том числе не в Латвии", - говорит представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс.
Видео: Сюжет передачи De Facto (на латышском языке)
Невиданные ранее номерные знаки на самом деле не соответствуют стандартам ни одной из стран мира. Это модифицированные российские знаки без флага и других указаний страны регистрации автомобиля.
По российскому стандарту регистрационные номера автомобилей состоят из одной буквы, трех цифр, за которыми следуют еще две буквы и код региона в правом верхнем углу. Под ним размещают международную аббревиатуру России и национальный флаг. Как видно по зафиксированным на улицах Латвии примерам, владельцы автомобилей с российской регистрацией сохранили правильные комбинации цифр и букв, но воспроизвели их другим шрифтом и убрали указания о стране.
"Фактически такая тенденция появилась только в этом месяце", - говорит начальник отдела безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис. Полиция зафиксировала более 30 случаев, когда у автомобилей, в основном из России, частично меняли номерные знаки. Привлекать к ответственности полиция в таком случае может, только если транспортное средство находится в движении. Административные процессы начаты по 15 эпизодам.
"За это предусмотрен штраф в размере 55-140 евро. Во всех случаях номерные знаки изымаются. Обычно в автомобилях у этих водителей имеются и оригинальные номера, в таком случае их устанавливают прямо на месте происшествия", - говорит Янчевскис.
Задержанные объяснили, что поменяли свои номера, чтобы нельзя было понять, откуда они приехали. "Их мотив - защитить себя от агрессии, которая может быть направлена против них как граждан России или против их имущества - транспортных средств", - поясняет глава отдела безопасности дорожного движения.
Однако Госполиция не заметила тенденции к тому, чтобы кто-либо в Латвии специально портил автомобили, зарегистрированные в России. Такой статистики нет.
Конфискованные номера изготовлены в России. В некоторых случаях водители уверяют, что с ними они могут выезжать за границу.
На российских интернет-сайтах легко можно найти предложения купить дубликаты номеров без опознавательных знаков за 2500-3000 рублей - примерно 40-50 евро. Торговец номерными знаками, с которым переписывалась De Facto, был готов даже рассылать поддельные номера родственникам и друзьям клиентов за пределами России.
В пограничной службе программе пояснили, что граждане России при пересечении границы не прикрепляют к своим автомобилям подозрительные номера, а делают это уже на территории Латвии.
В Латвии такие номера недействительны. "В любом случае государственная принадлежность автомобиля должна быть указана или хорошо разборчива", - подчеркивает Малмейстерс из CSDD.
Выявив серьезные признаки фальсификации номеров, Госполиция начала уголовные процессы по трем делам. Самым строгим наказанием по ним может быть лишение свободы на срок до одного года.
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