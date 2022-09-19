Видео ⟩ Россияне, приезжая в Латвию, меняют автомобильные номера. Зачем?

"Фактически такая тенденция появилась только в этом месяце", - говорит начальник отдела безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис. Полиция зафиксировала более 30 случаев, когда у автомобилей, в основном из России, частично меняли номерные знаки. Привлекать к ответственности полиция в таком случае может, только если транспортное средство находится в движении. Административные процессы начаты по 15 эпизодам.

"За это предусмотрен штраф в размере 55-140 евро. Во всех случаях номерные знаки изымаются. Обычно в автомобилях у этих водителей имеются и оригинальные номера, в таком случае их устанавливают прямо на месте происшествия", - говорит Янчевскис.

Задержанные объяснили, что поменяли свои номера, чтобы нельзя было понять, откуда они приехали. "Их мотив - защитить себя от агрессии, которая может быть направлена ​​против них как граждан России или против их имущества - транспортных средств", - поясняет глава отдела безопасности дорожного движения.

Однако Госполиция не заметила тенденции к тому, чтобы кто-либо в Латвии специально портил автомобили, зарегистрированные в России. Такой статистики нет.

Конфискованные номера изготовлены в России. В некоторых случаях водители уверяют, что с ними они могут выезжать за границу.

На российских интернет-сайтах легко можно найти предложения купить дубликаты номеров без опознавательных знаков за 2500-3000 рублей - примерно 40-50 евро. Торговец номерными знаками, с которым переписывалась De Facto, был готов даже рассылать поддельные номера родственникам и друзьям клиентов за пределами России.

В пограничной службе программе пояснили, что граждане России при пересечении границы не прикрепляют к своим автомобилям подозрительные номера, а делают это уже на территории Латвии.

В Латвии такие номера недействительны. "В любом случае государственная принадлежность автомобиля должна быть указана или хорошо разборчива", - подчеркивает Малмейстерс из CSDD.

Выявив серьезные признаки фальсификации номеров, Госполиция начала уголовные процессы по трем делам. Самым строгим наказанием по ним может быть лишение свободы на срок до одного года.