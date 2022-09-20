Сепаратисты ДНР и ЛНР пытаются срочно организовать "референдумы" о присоединении к России

Хотя в своих обращениях "депутаты" просят провести референдумы незамедлительно, глава "Общественной палаты ЛНР" Алексей Карякин признал, что дата их еще не определена.

"Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано", - сообщил он в эфире телеканала "Россия-24".

Официальной реакции Москвы на эти сообщения пока не было, но первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что в ЛНР такой "референдум" пройдет осенью.

"Я думаю, это будет в ближайшее время... Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - предположил Водолацкий.

"ВСУ загнали их в тупик"

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что вооруженные силы Украины загнали их в тупик", - прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай вечерний звонок Пушилина Пасечнику.

По его мнению, формальная просьба самопровозглашенных территориальных образований о присоединении к России нужна Москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана украинским контрнаступлением, вызвавшим панику среди сепаратистов.