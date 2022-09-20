Министерство иностранных дел России сообщает о подготовке предложения по введению электронных виз. До пандемии Россия создала список из 52 стран, граждане которых могут подавать заявления на электронные визы (в нем была и Латвия). Этот же список планируется включить в новое предложение, передает Rus.Postimees.
Россия планирует выдавать электронные визы гражданам 52 стран: Латвия в списке?
По такой визе можно будет въехать в РФ через 92 пропускных пункта. Точной даты подготовки предложения еще нет. Как сообщает МИД России, дело планируют рассмотреть к концу года. После этого предложение представят правительству. Тем временем обновляются сайт, обслуживающий электронные визы, и сама система выдачи электронных виз, передает финское издание Yle.
Систему электронных виз в России планировали начать использовать еще в 2021.
Тем временем Евросоюз сократил количество выдаваемых россиянам виз. Польша и страны Балтии запретили въезд российским туристам с понедельника, 19 сентября.
В МИД Латвии подчеркивают, что свободное передвижение граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в период, когда вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, не только аморально, но и создает угрозу общественному порядку и безопасности в смысле политических провокаций и бытовой агрессии.
Новое положение устанавливает несколько исключений - въезд не запрещен преследуемым лицам или по гуманитарным соображениям. Въезд разрешен для владельцев долгосрочной визы или ВНЖ ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии или государства-члена Шенгенского соглашения.
Разрешается въезд членам семей граждан Латвии - супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, детям, внукам, а также иждивенцам. Также в страну могут въезжать члены семей граждан ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, работники транспорта, моряки, которым необходимо добраться до места работы на корабле или вернуться с него, сотрудники российских дипломатических и консульских представительств и члены их семей, дипломатические курьеры, лица, следующие из России в Калининградскую область и обратно.
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