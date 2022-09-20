В соцсетях активно обсуждают высказывание Аллы Пугачевой в поддержку своего супруга Максима Галкина и просьбу к Минюсту РФ зачислить ее в ряды "иноагентов".
Собчак, Шульман, Прусикин и другие о высказывании Аллы Пугачевой
Журналистка Ирина Шихман разместила скриншот со страницы группы Pet Shop Boys, которые восхитились смелостью российской звезды.
Журналистка Катерина Гордеева:
"Алла Пугачева - это Россия. Всегда так считала и рада, что права".
Ксения Собчак:
"Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась... Спасибо, что вы честный человек, а не просто "гениальная певица".
Я/МыПугачева".
Кроме этого, популярность в Сети приобрела картинка "Love is...", намекающая на брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которую сделали "Осторожно Media":
Политолог Екатерина Шульман:
"Слушайте, а откуда у Украины денег столько на финансирование всех этих физлиц - иностранных агентов? Не страна, а какое-то Эльдорадо. И Гордеева на них работает, и Галкин, и Моргенштерн, и Ходорковского с Чичваркиным, и Макаревича, и целую Белонику - всех Украина содержит. И это в военное-то время, когда других расходов полно. В мирное, наверное, вообще Кремль целиком скупит. Напомню, что для физлиц-иноагентов Минюст делает разъяснение, в пользу какой страны они агентствуют, а СМИ-иноагенты вроде меня могут об этом только гадать. У физлиц и обязанности полегче: плашка не нужна, и отчеты не так часто. Ну да с 1 декабря вступит в силу новый закон, уничтожающий все эти различия и уравнивающий всех нас в статусе".
Блогер Ника Белоцерковская:
"Текст написан не для украинцев. Текст написан для власти! Это публичная пощечина ей, и очень звонкая пощечина. Ее услышали все. Она говорит на их языке, разрушая их нарратив. Она говорит с колеблющимися. А с этими людьми только так и надо говорить. Это ее аудитория, и она, как никто из артистов, ее чувствует".
Солист группы Little Big Илья Прусикин:
"Мое глубочайшее уважение к вам!".
Певица Монеточка:
"Вступаю в ряды Пугачевского восстания!".
Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков:
"Браво, Алла!".
С критикой Примадонны выступил рэпер Тимати (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах - это настоящее достоинство и патриотизм!". Он напомнил Алле Пугачевой про госнаграды и то, что ее супруг пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале "и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна".
Зампред Госдумы РФ и соавтор закона об иноагентах Петр Толстой:
"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю". До этого Песков высказался о Максиме Галкине, заявив, что он "запятнал себя непристойными заявлениями", и добавил, что не слышал подобных высказываний от Пугачевой. Ранее Песков говорил, что президент России Владимир Путин знаком с Пугачевой и "вполне нормально к ней относится".
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