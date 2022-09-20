Собчак, Шульман, Прусикин и другие о высказывании Аллы Пугачевой

Блогер Ника Белоцерковская:

"Текст написан не для украинцев. Текст написан для власти! Это публичная пощечина ей, и очень звонкая пощечина. Ее услышали все. Она говорит на их языке, разрушая их нарратив. Она говорит с колеблющимися. А с этими людьми только так и надо говорить. Это ее аудитория, и она, как никто из артистов, ее чувствует".

Солист группы Little Big Илья Прусикин:

"Мое глубочайшее уважение к вам!".

Певица Монеточка:

"Вступаю в ряды Пугачевского восстания!".

Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков:

"Браво, Алла!".

С критикой Примадонны выступил рэпер Тимати (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах - это настоящее достоинство и патриотизм!". Он напомнил Алле Пугачевой про госнаграды и то, что ее супруг пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале "и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна".

Зампред Госдумы РФ и соавтор закона об иноагентах Петр Толстой:

"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю". До этого Песков высказался о Максиме Галкине, заявив, что он "запятнал себя непристойными заявлениями", и добавил, что не слышал подобных высказываний от Пугачевой. Ранее Песков говорил, что президент России Владимир Путин знаком с Пугачевой и "вполне нормально к ней относится".