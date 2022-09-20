"Ну не могу встать на ноги...": Маэстро Раймонду Паулсу не здоровится

"Я приболел. Сплю дома... Старость припирает меня. Ну не могу я встать на ноги. Что-то не так", - признался Раймонд Паулс изданию.

Маэстро задался вопросом, не подхватил ли он какой-то вирус, но после проведения тестов ничего не было обнаружено. "Я думаю, что этот механизм изношен. Не то чтобы с сердцем… Со всем. Годы, знаете ли", - сказал композитор.

Он говорит, что решил притормозить и избегать подъемов по лестнице и других препятствий.

Напомним, ранее Раймонд Паулс заявлял, что не будет участвовать в большом концерте, где должна прозвучать его музыка. В программе Radio SWH "С песней о жизни" он указал, что в какой-то мере хотел бы завершить свою деятельность на сцене. Маэстро пошутил, что в его возрасте лезть на сцену - это довольно нагло.

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