Живущая в Латвии блогер из Украины Стужук сообщила о помолвке

Согласно публикациям Софии Стужук, предложение было сделано в одном из самых романтичных мест мира - столице Франции Париже, на фоне Эйфелевой башни.

"Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни", - пишет Стужук, показывая подписчикам кольцо.

На прошлой неделе стало известно, что София Стужук ждет четвертого ребенка.

Ранее в Instagram-сторис Стужук поделилась несколькими кадрами, на которых она хвастается своим новым домом в латвийской столице. Напомним, раньше блогер жила в Юрмале. В двухэтажном доме продуман каждый нюанс. В нем просторная гостиная, совмещенная с кухней, посреди комнаты - качели. В доме есть большая терраса - как наверху, так и внизу. У каждого ребенка тоже своя комната, гигантская кровать в спальне. Также есть сауна, просторная ванная комната с джакузи, отдельная прачечная, большой гараж, красивый двор. Со всем этим Соня Стужук познакомила своих фолловеров.

Напомним, 25 июня в Instagram-аккаунте Софии Стужук появилось видео, на котором она рассказала, что расстается с возлюбленным. "8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай и снова Рига… Я уезжала от войны, но в Латвию - чтобы быть вместе. За 8 месяцев - маленькая жизнь и очень много пережито.

Я не понимаю, как можно расставаться со словами "Я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь".

В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.