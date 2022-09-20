В возрасте 80 лет скончался российский космонавт Валерий Поляков, который в 1994-м и 1995-м годах провел на орбите Земли на космической станции "Мир" 437 полных дней, став мировым рекордсменом, сообщает ВВС.
Скончался российский космонавт Валерий Поляков. Он установил рекорд по пребыванию в космосе
Главная работа Полякова была связана с исследованиями по поводу того, какое влияние будет оказано на душевное здоровье, если бы ему пришлось пережить длительный полет на Марс. Оказалось, что 14-месячная экспедиция на орбиту Земли не оставила негативного влияния на ментальном здоровье Полякова.
О смерти Валерия Полякова сообщило Российское космическое агентство "Роскосмос", назвав его героем Советского Союза. Причина смерти космонавта не называется.
Поляков родился в Туле в 1942 году. Сначала он был врачом, однако затем стал космонавтом. Его первая миссия прошла в августе 1988 года, когда он провел на орбите Земли восемь месяцев.
Шесть лет спустя Поляков установил мировой рекорд, проведя в космосе 437 полных дней. На орбитальной станции "Мир" Поляков работал с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года, облетев вокруг Земли более 7000 раз. Позднее он рассказывал, что точно такое же время занимает полет на Марс и обратно.
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