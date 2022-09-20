Скончался российский космонавт Валерий Поляков. Он установил рекорд по пребыванию в космосе

Главная работа Полякова была связана с исследованиями по поводу того, какое влияние будет оказано на душевное здоровье, если бы ему пришлось пережить длительный полет на Марс. Оказалось, что 14-месячная экспедиция на орбиту Земли не оставила негативного влияния на ментальном здоровье Полякова.

О смерти Валерия Полякова сообщило Российское космическое агентство "Роскосмос", назвав его героем Советского Союза. Причина смерти космонавта не называется.

Поляков родился в Туле в 1942 году. Сначала он был врачом, однако затем стал космонавтом. Его первая миссия прошла в августе 1988 года, когда он провел на орбите Земли восемь месяцев.

Шесть лет спустя Поляков установил мировой рекорд, проведя в космосе 437 полных дней. На орбитальной станции "Мир" Поляков работал с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года, облетев вокруг Земли более 7000 раз. Позднее он рассказывал, что точно такое же время занимает полет на Марс и обратно.