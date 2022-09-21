Вечер 11 августа семья Людмилы (имя изменено. - Прим. ред.) встретила в страхе за ее жизнь. Как человек с высоким давлением накануне женщина проходила ежегодное мониторирование по Холтеру - метод исследования, с помощью которого можно выявить нарушения ритма сердца. Со слов пациентки, по результатам обследования сотрудница медицинского центра позвонила с рекомендацией "срочно вызвать неотложную помощь".
Опыт пациентки: проверка сердца по госквоте и за плату показала разный результат
Этот звонок застал семью врасплох, так как состояние женщины не было критичным, обследование было плановым, ранее ситуацию разрешали медикаментозно и внезапная телефонная рекомендация "срочно установить кардиостимулятор" стала полной неожиданностью.
Закралось сомнение. С одной стороны, это слова медицинского сотрудника, с сердцем не шутят и, вероятно, важна каждая минута. С другой стороны, женщина подумала, может, дело в плохой работе холтера, который ей показался "явно старым, пахнущим нафталином", а часть присосок, фиксирующих датчики в течение 24 часов, отклеились от тела. Обследование было проведено по госпрограмме.
На примере конкретного случая RUS TVNET разбирался, хуже ли услуги по госпрограмме, чем за плату?
Диагностическое обследование по госпрограмме
Пациентке, прошедшей обследование, 66 лет. У нее высокое давление, последние шесть лет она контролирует его медикаментозно, подбирая таблетки. Также ежегодно она проходит и холтер-мониторинг. Суточное мониторирование по Холтеру - это, по сути, электрокардиограмма. На тело пациента специальными пластырями крепятся датчики, которые фиксируют электрическую активность сердца.
Как пенсионер с невысокими доходами, это обследование женщина проходила по госквоте, ожидая его в очереди более трех месяцев. Удалось записаться в Центр кардиологии MFD Veselības grupa на улице Каниера на 10 августа. Эту услугу оплатило государство, пенсионерке надо было доплатить только 4,27 евро.
По словам героини, после оценки результатов из MFD Veselības grupa позвонили с рекомендацией "срочно вызвать неотложную помощь и отправиться в больницу установить кардиостимулятор", отметив, что это "рядовая процедура". На уточняющий вопрос женщины, не ошибочно ли обследование из-за качества холтера, ответ был отрицательным.
Двойной контроль, но уже за плату
Однако прошлогодний холтер-мониторинг никаких патологий не выявил. И тут такие серьезные изменения. На семейном совете было принято решение еще раз провести холтеровское обследование, но на этот раз за плату.
После обзвона медицинских центров удалось записаться на ту же процедуру снова в MFD Veselības grupa, но на этот раз - в пардаугавское отделение на Виенибас гатве, 109. Обследование прошло спустя четыре дня - 15 августа. На этот раз оно стоило 55 евро, но аппарат оказался новым, "ничего не отваливалось". Новые результаты показали, что никаких патологий не обнаружено, все в норме.
Для контроля пенсионерка также обратилась к аритмологу в больнице Страдиня, который, по ее заверению, подтвердил, что все в порядке, и предположил, что первый прибор, вероятно, был неисправен.
О качестве услуг по госквоте и за плату
Что это было - чрезмерная забота о пациенте со стороны сотрудника медицинского центра, которая привела к необоснованной панике в семье, или всему виной неисправный аппарат?
В MFD Veselības grupa утверждают, что проблем с проведением холтеровского мониторирования в центре на Каниера не выявлено. "Процедура была проведена высококвалифицированным врачом, качество предоставляемой услуги было высоким", - ответила представитель MFD Veselības grupa Кристине Эдолфа.
Также там настаивают, что сотрудник MFD Veselības grupa рекомендовал "в случае, если становится хуже, вызывать неотложную помощь". Ключевое слово - "в случае...".
При этом медцентр никак не прокомментировал саму аппаратуру.
В Национальной службе здравоохранения (NVD) RUS TVNET ответили, что в сфере диагностических обследований выделяется такой объем финансирования, чтобы "оказание услуг могло обеспечиваться современными и качественными технологиями".
Качество и безопасность услуги отслеживает Инспекция здравоохранения, добавила руководитель отдела по связям с общественностью NVD Эвия Шталберга. Соответственно, при получении некачественной услуги пациент может обратиться туда.
В MFD Veselības grupa также отметили, что все обследования проводятся одинаково качественно, вне зависимости от того, кем они оплачиваются - государством или самим пациентом.
Вместо заключения
Для пенсионерки и ее семьи эта ситуация обернулась большим стрессом на протяжении нескольких недель, дополнительными расходами и в конце концов - облегчением. Но тут же пришло понимание, что о похожих ситуациях важно сообщать с целью предотвратить подобное в будущем.
Если вам встречается медицинский сервис, в качестве которого вы сомневаетесь, постарайтесь что-то сделать для улучшения ситуации. Например:
- связаться с врачом, поликлиникой, написать в медицинскую организацию;
- подать заявление в Veselības inspekcija с документальным подтверждением.
Такие шаги могут помочь решить проблему, а значит - кто-то другой, возможно, этой проблемы избежит.
Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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