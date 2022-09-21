Опыт пациентки: проверка сердца по госквоте и за плату показала разный результат

По словам героини, после оценки результатов из MFD Veselības grupa позвонили с рекомендацией "срочно вызвать неотложную помощь и отправиться в больницу установить кардиостимулятор", отметив, что это "рядовая процедура". На уточняющий вопрос женщины, не ошибочно ли обследование из-за качества холтера, ответ был отрицательным.

Двойной контроль, но уже за плату

Однако прошлогодний холтер-мониторинг никаких патологий не выявил. И тут такие серьезные изменения. На семейном совете было принято решение еще раз провести холтеровское обследование, но на этот раз за плату.

После обзвона медицинских центров удалось записаться на ту же процедуру снова в MFD Veselības grupa, но на этот раз - в пардаугавское отделение на Виенибас гатве, 109. Обследование прошло спустя четыре дня - 15 августа. На этот раз оно стоило 55 евро, но аппарат оказался новым, "ничего не отваливалось". Новые результаты показали, что никаких патологий не обнаружено, все в норме.

Для контроля пенсионерка также обратилась к аритмологу в больнице Страдиня, который, по ее заверению, подтвердил, что все в порядке, и предположил, что первый прибор, вероятно, был неисправен.

О качестве услуг по госквоте и за плату

Что это было - чрезмерная забота о пациенте со стороны сотрудника медицинского центра, которая привела к необоснованной панике в семье, или всему виной неисправный аппарат?