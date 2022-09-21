Ср, 21.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

О погибших российских солдатах в Украине и частичной мобилизации: выступление Шойгу

rus.tvnet.lv
О погибших российских солдатах в Украине и частичной мобилизации: выступление Шойгу
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: TASS/LETA

В среду, 21 сентября, Владимир Путин выступил с важным обращением и объявил частичную мобилизацию в России. Сразу после этого с обращением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

"Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом", - заявил министр обороны РФ.

Шойгу сообщил, что Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. При этом российская армия, по его словам, потеряла 5937 человек, пишет телеканал "Дождь".

Шойгу также объявил о призыве 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что частичная мобилизация коснется тех граждан РФ, которые:

  • отслужили;
  • имеют военно-учетную специальность;
  • имеют боевой опыт.

По его словам, частичная мобилизация не коснется студентов и тех, кто служит по призыву, они продолжат служить на территории Российской Федерации, подчеркнул Шойгу.

Как заявил министр, у России огромный мобилизационный ресурс - почти 25 миллионов человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, пишет "Медуза".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх