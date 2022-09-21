О погибших российских солдатах в Украине и частичной мобилизации: выступление Шойгу

"Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом", - заявил министр обороны РФ.

Шойгу сообщил, что Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. При этом российская армия, по его словам, потеряла 5937 человек, пишет телеканал "Дождь".

Шойгу также объявил о призыве 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что частичная мобилизация коснется тех граждан РФ, которые:

отслужили;

имеют военно-учетную специальность;

имеют боевой опыт.

По его словам, частичная мобилизация не коснется студентов и тех, кто служит по призыву, они продолжат служить на территории Российской Федерации, подчеркнул Шойгу.

Как заявил министр, у России огромный мобилизационный ресурс - почти 25 миллионов человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, пишет "Медуза".