У водителя были поддельные права: подробности трагического ДТП в Марупском крае

20 сентября текущего года следствие по уголовному делу было завершено и дело было передано в Многопрофильную специализированную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса: части третьей статьи 260 Уголовного закона, а именно о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством, и если оно повлекло смерть двух и более человек. Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с лишением права управления транспортным средством на срок до семи лет.

А также по части первой статьи 275 Уголовного кодекса, а именно за подделку документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, печати или штампа, а также за реализацию или использование поддельного документа.

Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Государственная полиция выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших!

Также Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.