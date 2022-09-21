Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Бабитской волости Марупского края на шоссе Рига - Лиепая, где в результате столкновения нескольких транспортных средств погибли водители двух автомобилей.
У водителя были поддельные права: подробности трагического ДТП в Марупском крае
По факту ДТП, произошедшего 8 июля текущего года, возбуждено уголовное дело, где установлено, что ДТП произошло при совершении обгона женщиной без водительского удостоверения, полученного в установленном порядке. После проведения следственных мероприятий и укрепления состава преступления 20 сентября текущего года уголовное производство передано в специализированную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования, проведенного Государственной полицией, было установлено, что 8 июля этого года около 12:00 в Марупском крае Бабитской волости женщина 1987 года рождения с поддельными водительскими правами управляла автомобилем Chrysler Sebring на шоссе Рига-Лиепая.
Двигаясь из Риги в сторону Лиепаи, женщина, обгоняя транспортные средства, столкнулась с грузовиком Mercedes Benz Actros, который ехал с полуприцепом Schmits Sko, и грузовиком Scania с полуприцепом-цистерной, который ехал по встречной полосе.
В результате столкновения автомобилей грузовой автомобиль Scania в составе с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Espace
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После столкновения этих автомобилей грузовик Scania с полуприцепом перевернулся, а цистерна упала на автомобиль Volvo XC90. Водители автомобилей Renaul и Volvo от полученных травм скончались на месте.
20 сентября текущего года следствие по уголовному делу было завершено и дело было передано в Многопрофильную специализированную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса: части третьей статьи 260 Уголовного закона, а именно о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством, и если оно повлекло смерть двух и более человек. Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с лишением права управления транспортным средством на срок до семи лет.
А также по части первой статьи 275 Уголовного кодекса, а именно за подделку документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, печати или штампа, а также за реализацию или использование поддельного документа.
Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.
Государственная полиция выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших!
Также Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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