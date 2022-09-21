Мобилизация: раскуплены все авиабилеты в одну сторону из России в Турцию

Билеты были куплены после решения президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Билеты на рейсы из московского международного аэропорта Внуково в Стамбул, Анкару и Анталию распроданы на ближайшие три-четыре дня, сообщается на сайте Turkish Airlines.

Авиакомпания планирует увеличить количество пассажиров на рейсах из России в Турцию в четверг и пятницу, 22 и 23 сентября.

Авиакомпания рассматривает возможность организации дополнительных рейсов, если спрос останется таким высоким, сообщил агентству DPA официальный представитель Turkish Airlines.

Самые дешевые билеты на рейсы из Москвы в Стамбул стоят более 80 000 рублей (более 1 300 евро), а самые дорогие - 173 000 рублей (более 2 800 евро).

Билеты частной авиакомпании Pegasus на рейсы из Москвы в Стамбул также распроданы до субботы, 24 сентября.

Западные санкции сильно ограничили возможности российских граждан путешествовать, а Турция - одна из немногих стран, куда могут летать россияне.

Граждане России могут въезжать в Турцию и Армению без визы.

Как сообщает The Village, билеты в Ереван на ближайшие два дня доступны только в бизнес-классе. В Тбилиси, куда из России можно улететь только с пересадкой, цены выросли в три-пять раз. Цены до Баку и Душанбе остались на доступном уровне.