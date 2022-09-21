Фото ⟩ "Вы ведете страну к пропасти": экс-ведущая "Первого канала" вернула Путину свои награды

Агалакова сообщила, что отправила посылку с наградами лично Путину в Кремль, а также что сопроводила его запиской "Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми".

Жанна Агалакова проработала на российском телевидении более 27 лет, ее работодателями были НТВ и "Первый канал", с которого она уволилась после начала полномасштабной войны в Украине. Агалакова награждена Орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, она также лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "ведущий информационной программы".

Свое решение об отправлении госнаград в Кремль она приняла после объявления Путиным частичной мобилизации в России - после ухудшения позиций российской армии, последовавшего за контрнаступлением украинских вооруженных сил.