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В Петербурге и Москве массово рассылают повестки о призыве в армию

rus.tvnet.lv
В Петербурге и Москве массово рассылают повестки о призыве в армию
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Повестка. Иллюстративное фото
Повестка. Иллюстративное фото Фото: REUTERS/ScanPix, twitter

В России военкоматы Санкт-Петербурга и Москвы уже начали массовую рассылку повесток гражданам о призыве в армию, сообщил глава Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в мессенджере Telegram.

В Петербурге даже работники жилищных товариществ занимаются раздачей повесток, которые приходят из военкоматов целыми пакетами.

В Москве врачам массово начали приходить повестки с мобилизационными приказами из военкоматов, сообщил Чиков в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии повесток, полученных в Санкт-Петербурге и Москве.

В повестке указано, что резервист должен завтра утром, 22 сентября, явиться в свой районный военный комиссариат с паспортом, военным билетом и повесткой. За неявку предусмотрена ответственность.

Уже сообщалось, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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