В Петербурге и Москве массово рассылают повестки о призыве в армию

В Петербурге даже работники жилищных товариществ занимаются раздачей повесток, которые приходят из военкоматов целыми пакетами.

В Москве врачам массово начали приходить повестки с мобилизационными приказами из военкоматов, сообщил Чиков в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии повесток, полученных в Санкт-Петербурге и Москве.

В повестке указано, что резервист должен завтра утром, 22 сентября, явиться в свой районный военный комиссариат с паспортом, военным билетом и повесткой. За неявку предусмотрена ответственность.

Уже сообщалось, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч резервистов.