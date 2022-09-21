Посол Украины: Россия сможет мобилизовать 100 тысяч человек

Минобороны России объявило о планах мобилизовать 300 тысяч резервистов. По словам Мищенко, в подобных планах России нет ничего нового, потому что "русские воюют количеством трупов и крови", что хорошо известно со времен Второй мировой войны.

"Мы прекрасно понимаем, что этот механизм не сработает, потому что коррупция даст о себе знать. При этом принудительно они все же наберут каких-то 100 тысяч. Но у этих людей не будет мотивации, к тому же они понимают, что имеют дело с сильнейшей армией Европы, а готовность наших европейских партнеров к поддержке еще сильнее их демотивирует. В то же время у них есть возможность уничтожить очень много украинцев", - сказал посол.