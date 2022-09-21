Планы России по частичной мобилизации не сработают, но, возможно, удастся мобилизовать около 100 тысяч человек, заявил в среду журналистам посол Украины в Латвии Александр Мищенко.
Посол Украины: Россия сможет мобилизовать 100 тысяч человек
Минобороны России объявило о планах мобилизовать 300 тысяч резервистов. По словам Мищенко, в подобных планах России нет ничего нового, потому что "русские воюют количеством трупов и крови", что хорошо известно со времен Второй мировой войны.
"Мы прекрасно понимаем, что этот механизм не сработает, потому что коррупция даст о себе знать. При этом принудительно они все же наберут каких-то 100 тысяч. Но у этих людей не будет мотивации, к тому же они понимают, что имеют дело с сильнейшей армией Европы, а готовность наших европейских партнеров к поддержке еще сильнее их демотивирует. В то же время у них есть возможность уничтожить очень много украинцев", - сказал посол.
Единственное, чего Россия может добиться объявленным решением, так это большего количества жертв. По словам посла, если Путину не жалко свой народ, то Украина переживает за каждого своего гражданина. По словам дипломата, поставка на Украину беспилотников латвийского производства также позволит спасти жизни людей.
С точки зрения посла, российская риторика о применении ядерного оружия - не что иное, как агония российского режима.
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