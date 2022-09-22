22 сентября начинается прием песен на конкурс авторов и исполнителей Латвийского телевидения Supernova, победитель которого получит возможность представлять Латвию на 67-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Великобритании в мае следующего года. Песни можно присылать до 1 декабря.
Начался прием заявок для отбора на "Евровидение"
"Supernova" - крупнейший конкурс, организованный Латвийским телевидением, победители которого получают билет на "Евровидение", что является не только фантастической возможностью и незабываемым опытом для артистов, но и очень ответственной задачей представлять Латвию. Мы гордимся зрительским признанием в этом году - рейтинги Supernova были самыми высокими за последние годы!
Победители - группа "Citi zēni" - позволили всему миру заметить Латвию на "Евровидении", но кто будет следующим?!
Хотя конкретной формулы создания песни-победителя для "Евровидения" не существует, мы желаем музыкантам творческого полета и смелости при подаче песен на конкурс Supernova!" – говорит главный редактор детских, молодежных и развлекательных программ LTV Агнесе Штраусе-Кублиня.
К участию в конкурсе приглашаются исполнители, авторы и продюсеры, достигшие 16-летнего возраста. Принимаются заявки от солистов, дуэтов и коллективов (до шести человек). Положением о конкурсе предусмотрено, что иностранные граждане могут участвовать в конкурсе в качестве авторов текстов песен, авторов музыки или производителей фонограмм.
Представленная песня не должна быть опубликована или исполнена (включая живое исполнение) на публичных мероприятиях до 1 сентября 2022 года.
Выход авторов и исполнителей песен в следующий тур конкурса Supernova - телеэфиры - определит жюри, выбранное Латвийским телевидением, которое оценит структуру песни, оригинальность, аранжировку, посыл, соответствие современному рынку и способность конкурсанта конкурировать на международном рынке поп-музыки, а также вокальные данные исполнителя, личность и предыдущие достижения в индустрии, потенциал для будущих достижений. Латвийское телевидение также оставляет за собой право приглашать исполнителей и авторов для участия в конкурсе.
Из соображений безопасности в этом году Латвийское телевидение снова объявит имена представителей жюри только после международного конкурса песни "Евровидение" в мае. В состав жюри войдут представители латвийской музыкальной индустрии, событий и телевидения, а также иностранные профессионалы.
Регистрация проходит здесь с 22 сентября до 1 декабря.
Участники и песни, отобранные для конкурса, будут доступны для публичного ознакомления в январе 2023 года. Телепередачи конкурса Supernova запланированы на Латвийском телевидении на февраль следующего года.
В 2022 году победителем конкурсаSupernova и возможностью участвовать в 66-м международном конкурсе "Евровидение" в Италии стала группа Citi zēni. 14 мая украинские артисты Kalush Orchestra победили в финале Евровидения с песней "Стефания", однако Союз европейских телерадиокомпаний принял решение доверить организацию конкурса 2023 года Великобритании.
Фото: финал конкурса "Евровидение-2022"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!