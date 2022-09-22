Начался прием заявок для отбора на "Евровидение"

Выход авторов и исполнителей песен в следующий тур конкурса Supernova - телеэфиры - определит жюри, выбранное Латвийским телевидением, которое оценит структуру песни, оригинальность, аранжировку, посыл, соответствие современному рынку и способность конкурсанта конкурировать на международном рынке поп-музыки, а также вокальные данные исполнителя, личность и предыдущие достижения в индустрии, потенциал для будущих достижений. Латвийское телевидение также оставляет за собой право приглашать исполнителей и авторов для участия в конкурсе.

Из соображений безопасности в этом году Латвийское телевидение снова объявит имена представителей жюри только после международного конкурса песни "Евровидение" в мае. В состав жюри войдут представители латвийской музыкальной индустрии, событий и телевидения, а также иностранные профессионалы.

Регистрация проходит здесь с 22 сентября до 1 декабря.

Участники и песни, отобранные для конкурса, будут доступны для публичного ознакомления в январе 2023 года. Телепередачи конкурса Supernova запланированы на Латвийском телевидении на февраль следующего года.

В 2022 году победителем конкурсаSupernova и возможностью участвовать в 66-м международном конкурсе "Евровидение" в Италии стала группа Citi zēni. 14 мая украинские артисты Kalush Orchestra победили в финале Евровидения с песней "Стефания", однако Союз европейских телерадиокомпаний принял решение доверить организацию конкурса 2023 года Великобритании.

Фото: финал конкурса "Евровидение-2022"