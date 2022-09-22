В апреле 2022 года главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян, на одном из российских федеральных каналов сделала заявление, адресованное российскому шоумену Максиму Галкину и его жене, певице Алле Пугачевой.
Симоньян про Галкина и его ориентацию: "Cкажите спасибо, что пока иноагент"
Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.
Как пишет StarHit.ru, спустя пару месяцев главред пропагандистского канала RT объяснила, какие мотивы ею двигали. "Я это сделала ровно в тот день, когда он записал пост о том, что Россия врет".
Она не стала скрывать, что ее злят действия Максима Галкина: "То, что он несет - не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется - говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент", - добавила Симоньян.
Напомним, после того как Минюст РФ зачислил Максима Галкина в ряды "иноагентов", его супруга Алла Пугачева сделала заявление.
"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", - написала она.
Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине "процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".
Госдума РФ на это отреагировала
Соавтор законопроекта об "иноагентах" Петр Толстой прокомментировал изданию "Подъем" высказывание певицы: "Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".
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