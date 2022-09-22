Симоньян про Галкина и его ориентацию: "Cкажите спасибо, что пока иноагент"

Соавтор законопроекта об "иноагентах" Петр Толстой прокомментировал изданию "Подъем" высказывание певицы: "Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".