“Нелюбовь” по-латвийски: страшная мелодрама, которую снял знаменитый Олег Муту

Впрочем, хоть приземленная "грязная" манера Муту и не похожа на неторопливого эстета Михаила Кричмана (даром что оба любят впечатляющие длинные планы), тема, посыл и настроение "Милого друга" нет-нет да напомнят знаменитую "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, в которой, как в классике, людей тоже испортил квартирный вопрос. Ну, и ребенок, которого оказалось банально некуда девать.

Паула Лабане в фильме Станислава Токалова "Милый друг" Фото: Пресс-фото

Все так - несмотря на мелодраматичную завязку, "Милого друга" ни в коем случае не стоит путать с "Девушкой из Джерси" или ворохом другого подобного поп-кино - Токалов создал авторский проект, скорее, симбиоз популярного сюжета с депрессивным сеттингом профессионального и человеческого цинизма, вдохновленный, как пишут, даже собственным опытом.

Вот и главный герой, чей поверхностный портрет можно определить эпитетами "очаровательный", "привлекательный" - молод, амбициозен, успешен у женщин, имеет связи и вообще - далеко пойдет, хотя сам, следуя, вероятно, примеру родителей (как и в "Нелюбви", отдельно хочется выделить мать главного героя), скорее, склонен множить на свете лишь недуг неспособности к любви.

Видео: Трейлер фильма "Милый друг" (на латышском языке)

Предварительный итог мира, рисуемого Токаловым, Муту и другими авторами, в каких бы декорациях он ни представлялся, неутешителен - лишившимися дома сиротами на поверку можем стать даже мы с вами - что иронично, даже не заметив этого.

Вердикт: "Милый друг" - привычная для латвийского кино разговорная драма. Она безжанрова, не очень дружелюбна к зрителю и, в общем, довольно закрыта. Желающим же пробиться сквозь эту стену лучше задаться вопросом, стоит ли такая работа вознаграждения. Неудавшийся образ главного героя в этом, к несчастью, тоже не помогает.