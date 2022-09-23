В кинотеатрах - авторская мелодрама "Mилый друг" латвийского постановщика Станислава Токалова. Семейные неурядицы, поколенческий и социальный конфликт и один из самых значимых операторов Юго-Восточной Европы - автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, каким оказался новый пример отечественного кино.
“Нелюбовь” по-латвийски: страшная мелодрама, которую снял знаменитый Олег Муту
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Mилый друг"/Mīlulis
- Латвия, 2022
- Драма, мелодрама
- Режиссер: Станислав Токалов
- В ролях: Карлис Арнольд Авотс, Паула Лабане, Кристине Крузе-Хермане, Андрис Кейшс
"Mилый друг" Станислава Токалова складывается из визитов по жилплощадкам Риги (Болдерая и не только) - фешенебельным частным домам, советским хрущевкам и безобразным общагам в довоенных домах. Притом часть из них заселена, а часть - объект профессионального интереса главного героя Матиса (дебютант Карлис Арнольд Авотс) - начинающего агента по неплатежеспособности.
Разъезжая по всей столице, он встречается то с богатой возлюбленной (Кристине Крузе) и ее дочерью Паулой (Паула Лабане), то с любовницей, то с нелюбящей матерью. Узнав о скоропостижной гибели подруги, Матисс остается в ее доме, попутно пытаясь понять, что делать с 9-летней дочерью умершей. А вскоре богатым домом начинают интересоваться и юристы по недвижимости.
Стены, окна, кухни, двери, дворы - на все это в "Милом друге" мы смотрим глазами молдавского оператора Олега Муту - кинозвезды новой румынской волны (именно он снимал страшнейшие "4 месяца, 3 недели и 2 дня" и комедию "Смерть господина Лазареску") и постоянного оператора Александра Миндадзе и Сергея Лозницы (их "В тумане" и "Кроткую" также создавали в Латвии). Эстетика выдающегося Муту в итоге распространяется и на сам фильм, делая его по-особенному отстраненным, минималистичным и словно "обветшалым" (сцена в общежитии очень напомнит похожий эпизод из "Кроткой", настоящей звездой в котором стала актриса Даугавпилсского театра Жанна Лубгане).
Впрочем, хоть приземленная "грязная" манера Муту и не похожа на неторопливого эстета Михаила Кричмана (даром что оба любят впечатляющие длинные планы), тема, посыл и настроение "Милого друга" нет-нет да напомнят знаменитую "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, в которой, как в классике, людей тоже испортил квартирный вопрос. Ну, и ребенок, которого оказалось банально некуда девать.
Все так - несмотря на мелодраматичную завязку, "Милого друга" ни в коем случае не стоит путать с "Девушкой из Джерси" или ворохом другого подобного поп-кино - Токалов создал авторский проект, скорее, симбиоз популярного сюжета с депрессивным сеттингом профессионального и человеческого цинизма, вдохновленный, как пишут, даже собственным опытом.
Вот и главный герой, чей поверхностный портрет можно определить эпитетами "очаровательный", "привлекательный" - молод, амбициозен, успешен у женщин, имеет связи и вообще - далеко пойдет, хотя сам, следуя, вероятно, примеру родителей (как и в "Нелюбви", отдельно хочется выделить мать главного героя), скорее, склонен множить на свете лишь недуг неспособности к любви.
Видео: Трейлер фильма "Милый друг" (на латышском языке)
Предварительный итог мира, рисуемого Токаловым, Муту и другими авторами, в каких бы декорациях он ни представлялся, неутешителен - лишившимися дома сиротами на поверку можем стать даже мы с вами - что иронично, даже не заметив этого.
Вердикт: "Милый друг" - привычная для латвийского кино разговорная драма. Она безжанрова, не очень дружелюбна к зрителю и, в общем, довольно закрыта. Желающим же пробиться сквозь эту стену лучше задаться вопросом, стоит ли такая работа вознаграждения. Неудавшийся образ главного героя в этом, к несчастью, тоже не помогает.
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