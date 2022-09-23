С понедельника, 26 сентября, по среду, 28 сентября, по всей Риге планируется профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопровода, сообщил координатор коммуникации SIA Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.
С понедельника в Риге будут хлорировать водопровод. Что нужно знать?
Хотя это не представляет угрозы для здоровья, во время дезинфекции водопроводных труб, а также в течение суток после нее в пищу рекомендуется использовать кипяченую водопроводную воду. В бытовых целях воду можно смело использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, перед подачей рекомендуется отстоять.
При дезинфекции водопроводных труб вода из крана приобретает неприятный запах, а также может иметь легкий привкус хлора, но концентрация этого вещества не будет превышать допустимых норм.
SIA Rīgas ūdens будет постоянно следить за концентрацией хлора в воде.
Как поясняет представитель компании, дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется проводить не реже одного раза в два года. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, это приоритетная и необходимая обработка воды. Дезинфекция водопроводных труб чаще всего проводится с помощью хлора и его соединений. В используемых для дезинфекции концентрациях эти вещества не вредны и не опасны для здоровья.
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