С понедельника в Риге будут хлорировать водопровод. Что нужно знать?

Хотя это не представляет угрозы для здоровья, во время дезинфекции водопроводных труб, а также в течение суток после нее в пищу рекомендуется использовать кипяченую водопроводную воду. В бытовых целях воду можно смело использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, перед подачей рекомендуется отстоять.

При дезинфекции водопроводных труб вода из крана приобретает неприятный запах, а также может иметь легкий привкус хлора, но концентрация этого вещества не будет превышать допустимых норм.

SIA Rīgas ūdens будет постоянно следить за концентрацией хлора в воде.

Как поясняет представитель компании, дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется проводить не реже одного раза в два года. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, это приоритетная и необходимая обработка воды. Дезинфекция водопроводных труб чаще всего проводится с помощью хлора и его соединений. В используемых для дезинфекции концентрациях эти вещества не вредны и не опасны для здоровья.