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Видео ⟩ Гроза плагиата и ресторанов - Anny Minai: миллионы просмотров в TikTok и любовь детей

"Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Раиса Смирнова Viktors Devjatovs Laura Sebre-Baltiņa
Гроза плагиата и ресторанов - Anny Minai: миллионы просмотров в TikTok и любовь детей
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Первым гостем новой рубрики TVNET "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" стала Анна Минайленко (@annyminai) - латвийский блогер (ранее в интервью RUS TVNET Анна призналась, что слово "тиктокер" она не любит), имя в TikTok - Anny Minai, или Анька-пулеметчица. Несколько лет назад она открыла для себя новую профессию, уволилась с работы и стала зарабатывать съемкой забавных роликов.

О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"

Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".

Однажды один из роликов Ани в TikTok собрал почти 7 миллионов просмотров, на нее подписались свыше 75 тысяч человек, посыпались выгодные рекламные предложения. Сейчас у нее 82,4 тысячи подписчиков в TikTok, а ее видео набрали в общей сложности почти 3 миллионов лайков.

Одна из узнаваемых черт Анны - это глаза разного цвета, или гетерохромия (в реальной жизни они у нее одинаковые). Это образ, который девушка придумала случайно. Однажды она оставила на видео линзы разных цветов и это понравилось людям.

Anny Minai
Anny Minai Фото: Виктор Девятов/TVNET

По образованию она логист, но почти 4 года проработала в онлайн-казино, где крутила рулетку. При этом девушке всегда казалось, что она рождена для чего-то большего. В 2021 году она написала заявление об уходе и решила зарабатывать соцсетями. "Почему бы тебе не стать блогером?" - предложил ей однажды молодой человек. Анне эта идея сначала не понравилась...

Anny Minai
Anny Minai Фото: Jānis Škapars/TVNET

Стиль ее роликов абсолютно разный. Она снимает развлекательный контент, новостные выпуски, обзоры ресторанов "Ревизорро", музыкальные "Плагиат или совпадение", юмористические ролики. Самое просматриваемое видео у нее сделано про Инстасамку, но есть и другие два ролика, которые набрали 1 миллион и 2.

"Для меня TikoTok - это площадка, где можно максимально выразить себя как личность, не бояться какого-то чужого мнения. Показать какие-то, возможно, свои скрытые таланты или представить себя как классную открытую личность", - подчеркивает Аня, добавляя, что в TikTok это может сделать каждый.

Об этом приложении она узнала еще тогда, когда оно называлось Musically. Тогда она там сняла два ролика, но ничего не поняла - не смогла разобраться, как загружать ролики и прочее. Скачала она это приложение повторно, когда оно стало называться TikTok. "Ну, если это делают все, значит, я тоже хочу попробовать", - решила Аня. Тогда она стала что-то снимать под популярные звуки, следить за трендами.

Самый первый ролик, который "зашел", Аня называет "чушью". Там было около 71 тысячи просмотров. Над головой появлялась какая-то буква, и нужно было придумать бренд, название животного и имя или что-то еще. Внезапно просмотры стали расти: "5 тысяч, 10 тысяч комментариев. Я смотрю, а ролик уже набрал 70 тысяч просмотров. Вау, круто! Я думаю: "Все, я - звезда, и пошла дальше снимать, пробовать себя в этой сфере".

Аня считает, что благодаря этой площадке себя может выразить каждый человек без каких-либо вложений: "Если Instagram - это площадка и она не дает столько возможностей, нужно подключать рекламу, нужно как-то продвигать свои услуги, - то те же самые бизнесмены могут продвинуть свой продукт благодаря TikTok абсолютно бесплатно".

Anny Minai
Anny Minai Фото: Jānis Škapars/TVNET

Анна признается, что сначала она не знала, как монтировать и добавлять эффекты. После она выпускала ролики, в которых просто открывала рот под чужие песни, а потом было юмористическое видео, которое полюбилось зрителям.

Что касается узнаваемости, то ее она почувствовала тогда, когда к ней начали подходить дети и просить сфотографироваться. Они не знали ее имени, знали только то, что она тиктокер и снимает ролики. Девушку это обижало. "Я неловко себя чувствовала и не могла какое-то время к этому привыкнуть", - объясняет Аня, добавляя, что на тот момент у нее было лишь 10 или 15 тысяч подписчиков. 

То, чем Аня занимается, очень поддерживают ее родные, близкие и друзья. Они часто приободряют девушку, мотивируя не бросать это дело и снимать дальше. 

Анна Минайленко уверена, что в TikTok можно заработать, но для этого надо много трудиться.

Она объясняет, что от этого зависит количество рекламных интеграций. Больше роликов и просмотров дает больше рекламодателей, интересных предложений и партнерств. 

"Все зависит только от вас, потому что чем больше вы будете работать, тем больше у вас будет приятных бонусов от рекламодателя и к вам будут больше обращаться.

Вы станете более медийным в своей сфере. Это все большой труд. Здесь можно заработать 50 евро в месяц, а можно заработать и 500, и 700. Это все зависит от вас!" - указывает Аня. 

Блогер отмечает, что в Латвии конкуренция среди тиктокеров есть, ведь многие хотят узнаваемости и популярности. Но какой-то сильной конкуренции она не ощущает. Анна рассказывает, что ряд блогеров объединились в комьюнити Fam3 House. Это очень сильная команда. У них много планов и проектов. 

Как и все тиктокеры, Анна хочет миллион подписчиков, миллионы просмотров, больше медийности и чтобы съемка роликов стала ее единственной деятельностью в жизни. Кроме этого, она хочет развиваться в сторону музыкальной индустрии и выпускать свои песни. 

Начинающим тиктокерам она советует много работать и снимать, не опускать руки, даже если не будет просмотров. Надо с этим смириться и работать дальше. Все обязательно получится. Аня советует никого не слушать и продолжать делать то, что хочется:

"Назло всем просто берете и снимаете. Если вы чувствуете, что у вас лежит душа, а камера вам нравится, то делайте это. TikTok - это обалденная площадка, которая может вам помочь показать себя всему миру!".

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