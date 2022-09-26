Видео ⟩ Гроза плагиата и ресторанов - Anny Minai: миллионы просмотров в TikTok и любовь детей

Аня считает, что благодаря этой площадке себя может выразить каждый человек без каких-либо вложений: "Если Instagram - это площадка и она не дает столько возможностей, нужно подключать рекламу, нужно как-то продвигать свои услуги, - то те же самые бизнесмены могут продвинуть свой продукт благодаря TikTok абсолютно бесплатно".

Anny Minai Фото: Jānis Škapars/TVNET

Анна признается, что сначала она не знала, как монтировать и добавлять эффекты. После она выпускала ролики, в которых просто открывала рот под чужие песни, а потом было юмористическое видео, которое полюбилось зрителям.

Что касается узнаваемости, то ее она почувствовала тогда, когда к ней начали подходить дети и просить сфотографироваться. Они не знали ее имени, знали только то, что она тиктокер и снимает ролики. Девушку это обижало. "Я неловко себя чувствовала и не могла какое-то время к этому привыкнуть", - объясняет Аня, добавляя, что на тот момент у нее было лишь 10 или 15 тысяч подписчиков.

То, чем Аня занимается, очень поддерживают ее родные, близкие и друзья. Они часто приободряют девушку, мотивируя не бросать это дело и снимать дальше.

Анна Минайленко уверена, что в TikTok можно заработать, но для этого надо много трудиться.

Она объясняет, что от этого зависит количество рекламных интеграций. Больше роликов и просмотров дает больше рекламодателей, интересных предложений и партнерств.