Первым гостем новой рубрики TVNET "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" стала Анна Минайленко (@annyminai) - латвийский блогер (ранее в интервью RUS TVNET Анна призналась, что слово "тиктокер" она не любит), имя в TikTok - Anny Minai, или Анька-пулеметчица. Несколько лет назад она открыла для себя новую профессию, уволилась с работы и стала зарабатывать съемкой забавных роликов.
Видео ⟩ Гроза плагиата и ресторанов - Anny Minai: миллионы просмотров в TikTok и любовь детей
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
Однажды один из роликов Ани в TikTok собрал почти 7 миллионов просмотров, на нее подписались свыше 75 тысяч человек, посыпались выгодные рекламные предложения. Сейчас у нее 82,4 тысячи подписчиков в TikTok, а ее видео набрали в общей сложности почти 3 миллионов лайков.
Одна из узнаваемых черт Анны - это глаза разного цвета, или гетерохромия (в реальной жизни они у нее одинаковые). Это образ, который девушка придумала случайно. Однажды она оставила на видео линзы разных цветов и это понравилось людям.
По образованию она логист, но почти 4 года проработала в онлайн-казино, где крутила рулетку. При этом девушке всегда казалось, что она рождена для чего-то большего. В 2021 году она написала заявление об уходе и решила зарабатывать соцсетями. "Почему бы тебе не стать блогером?" - предложил ей однажды молодой человек. Анне эта идея сначала не понравилась...
Стиль ее роликов абсолютно разный. Она снимает развлекательный контент, новостные выпуски, обзоры ресторанов "Ревизорро", музыкальные "Плагиат или совпадение", юмористические ролики. Самое просматриваемое видео у нее сделано про Инстасамку, но есть и другие два ролика, которые набрали 1 миллион и 2.
"Для меня TikoTok - это площадка, где можно максимально выразить себя как личность, не бояться какого-то чужого мнения. Показать какие-то, возможно, свои скрытые таланты или представить себя как классную открытую личность", - подчеркивает Аня, добавляя, что в TikTok это может сделать каждый.
Об этом приложении она узнала еще тогда, когда оно называлось Musically. Тогда она там сняла два ролика, но ничего не поняла - не смогла разобраться, как загружать ролики и прочее. Скачала она это приложение повторно, когда оно стало называться TikTok. "Ну, если это делают все, значит, я тоже хочу попробовать", - решила Аня. Тогда она стала что-то снимать под популярные звуки, следить за трендами.
Самый первый ролик, который "зашел", Аня называет "чушью". Там было около 71 тысячи просмотров. Над головой появлялась какая-то буква, и нужно было придумать бренд, название животного и имя или что-то еще. Внезапно просмотры стали расти: "5 тысяч, 10 тысяч комментариев. Я смотрю, а ролик уже набрал 70 тысяч просмотров. Вау, круто! Я думаю: "Все, я - звезда, и пошла дальше снимать, пробовать себя в этой сфере".
Аня считает, что благодаря этой площадке себя может выразить каждый человек без каких-либо вложений: "Если Instagram - это площадка и она не дает столько возможностей, нужно подключать рекламу, нужно как-то продвигать свои услуги, - то те же самые бизнесмены могут продвинуть свой продукт благодаря TikTok абсолютно бесплатно".
Анна признается, что сначала она не знала, как монтировать и добавлять эффекты. После она выпускала ролики, в которых просто открывала рот под чужие песни, а потом было юмористическое видео, которое полюбилось зрителям.
Что касается узнаваемости, то ее она почувствовала тогда, когда к ней начали подходить дети и просить сфотографироваться. Они не знали ее имени, знали только то, что она тиктокер и снимает ролики. Девушку это обижало. "Я неловко себя чувствовала и не могла какое-то время к этому привыкнуть", - объясняет Аня, добавляя, что на тот момент у нее было лишь 10 или 15 тысяч подписчиков.
То, чем Аня занимается, очень поддерживают ее родные, близкие и друзья. Они часто приободряют девушку, мотивируя не бросать это дело и снимать дальше.
Анна Минайленко уверена, что в TikTok можно заработать, но для этого надо много трудиться.
Она объясняет, что от этого зависит количество рекламных интеграций. Больше роликов и просмотров дает больше рекламодателей, интересных предложений и партнерств.
"Все зависит только от вас, потому что чем больше вы будете работать, тем больше у вас будет приятных бонусов от рекламодателя и к вам будут больше обращаться.
Вы станете более медийным в своей сфере. Это все большой труд. Здесь можно заработать 50 евро в месяц, а можно заработать и 500, и 700. Это все зависит от вас!" - указывает Аня.
Блогер отмечает, что в Латвии конкуренция среди тиктокеров есть, ведь многие хотят узнаваемости и популярности. Но какой-то сильной конкуренции она не ощущает. Анна рассказывает, что ряд блогеров объединились в комьюнити Fam3 House. Это очень сильная команда. У них много планов и проектов.
Как и все тиктокеры, Анна хочет миллион подписчиков, миллионы просмотров, больше медийности и чтобы съемка роликов стала ее единственной деятельностью в жизни. Кроме этого, она хочет развиваться в сторону музыкальной индустрии и выпускать свои песни.
Начинающим тиктокерам она советует много работать и снимать, не опускать руки, даже если не будет просмотров. Надо с этим смириться и работать дальше. Все обязательно получится. Аня советует никого не слушать и продолжать делать то, что хочется:
"Назло всем просто берете и снимаете. Если вы чувствуете, что у вас лежит душа, а камера вам нравится, то делайте это. TikTok - это обалденная площадка, которая может вам помочь показать себя всему миру!".
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