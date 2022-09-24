Видео ⟩ Моргенштерн в Таллинне: нецензурная лексика и 100-метровая очередь на концерт

А 23 сентября рэпер добрался и до клуба, где выступил. "Е**ть, неужели концерт?" – написал Моргенштерн. Судя по всему, у него давно не было выступлений, ведь у себя на родине он – "иноагент", пишут журналисты Limon.ee.

Напомним, в песне Моргенштерна "12" звучит голос украинской женщины, матери рэп-продюсера и давнего соратника Моргенштерна Палагина, которая живет в Одессе и пережила ракетные удары по городу и обстрелы.

Внимание, в нижеследующих видео присутствует ненормативная лексика и матный текст!

Limon.ee пишет, двери в клуб открылись в 22:00, примерно в это же время уже была примерно стометровая очередь.

Видеороликом длинной очереди на вход сам Моргенштерн поделился на своей странице в соцсети, кроме того, показал, чем он и его команда занимаются в гримерке перед выходом на сцену! И пьют они далеко не Moët, о котором шла речь в известной его песне.

Интересно, будут 24 сентября, ли на концерте в Риге, какие-то реплики со стороны Моргенштерна про Путина, Украину, войну, мобилизацию?

Смотрите видео!