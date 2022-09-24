Концерт скандального рэпера Моргенштерна был заявлен в эстонской столице 23 сентября, он прошел в таллиннском ночном клубе MJClub. За день до выступления артист поделился с подписчиками видео, в котором сообщил, что улетает в Таллинн, а после, матерясь, показал видео из клуба, где ему предстоит выступить, пишет Limon.ee.
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Видео ⟩ Моргенштерн в Таллинне: нецензурная лексика и 100-метровая очередь на концерт
Стоимость билетов на концерт Моргенштерна в Таллинне варьировалась от 45 до 100 евро.
Алишер Тагирович (Моргенштерн) родился 17 февраля 1998 года в Уфе (Россия), а в мае 2022 года был признан у себя на родине "иностранным агентом". По мнению властей, рэпер получал спонсирование от властей Украины, а также от организации Yoola. При этом найти в Сети подобные компании не предоставляется возможным. Но при запросе поисковики выдают российскую торговую площадку от создателей VK.
До последнего не верилось, что певец приедет в Эстонию, учитывая, что список российских граждан, которым разрешен въезд в страну, ограничен. В Россию из Эстонии не летают самолеты и не ходят поезда, поэтому вопрос транспортировки рэпера до последнего момента оставался открытым.
Откуда он на самом деле прилетел, тоже не совсем понятно, ведь после просмотра видео невозможно догадаться, в каком аэропорту был артист. Понятно одно – музыкант и его команда летели частным бортом.
"Таллинн, мы летим", – подписал видео артист и ни слова не сказал, показал лишь жест "Виктория", обозначающий мир. На этом видео в Instagram-сторис артиста не прекратились. 22 сентября вечером он написал: "Таллинн, мы готовы, на**й".
А 23 сентября рэпер добрался и до клуба, где выступил. "Е**ть, неужели концерт?" – написал Моргенштерн. Судя по всему, у него давно не было выступлений, ведь у себя на родине он – "иноагент", пишут журналисты Limon.ee.
Напомним, в песне Моргенштерна "12" звучит голос украинской женщины, матери рэп-продюсера и давнего соратника Моргенштерна Палагина, которая живет в Одессе и пережила ракетные удары по городу и обстрелы.
Внимание, в нижеследующих видео присутствует ненормативная лексика и матный текст!
Limon.ee пишет, двери в клуб открылись в 22:00, примерно в это же время уже была примерно стометровая очередь.
Видеороликом длинной очереди на вход сам Моргенштерн поделился на своей странице в соцсети, кроме того, показал, чем он и его команда занимаются в гримерке перед выходом на сцену! И пьют они далеко не Moët, о котором шла речь в известной его песне.
Интересно, будут 24 сентября, ли на концерте в Риге, какие-то реплики со стороны Моргенштерна про Путина, Украину, войну, мобилизацию?
Смотрите видео!
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