Освобожденный из российского плена британский гражданин Эйден Аслин, которого суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) летом приговорил к смертной казни, на этой неделе поделился своим опытом пребывания в плену.
"Заставили каждое утро петь гимн России": освобожденный британец рассказывает о пережитом
Напомним, что британец Эйден Аслин - военнослужащий украинской армии, подписавший контракт на службу в вооруженных силах еще до российского вторжения. 9 июня суд ДНР приговорил его к смертной казни. Суд признал его виновным в "попытке захвата власти в ДНР силой", а также в прохождении подготовки для осуществления "террористической деятельности". В дело Аслина вмешался Европейский суд по правам человека, приказав Москве следить за тем, чтобы его не казнили. На это Россия заявила, что больше не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека.
Аслин был одним из десяти иностранцев, которых обменяли на этой неделе.
Как сообщает британская телекомпания BBC со ссылкой на издание The Sun, которому Аслин дал интервью, Россия обошлась с ним хуже, чем с собакой. Его не только избили, но и кололи. Мучители спрашивали, какой смерти он хочет - быстрой или "красивой". Также его били за татуировки и нанесли удар ножом в спину.
Он сообщил, что военнопленные должны были каждое утро петь гимн России. "Если ты не будешь петь, ты будешь наказан. Тебя будут бить", - сказал Аслин.
Его держали в камере, рассчитанной на двух человек, в которой находились еще четверо заключенных. Им пришлось спать на коврах, полных вшей. В тюремной камере не было окон и было очень холодно.
"Мы не могли сходить в туалет, потому что его там просто не было", - рассказал освобожденный военнослужащий.
Что касается еды, то он сказал, что три недели жил на хлебе и воде и им пришлось просить сотрудников тюрьмы давать им воду даже из-под крана.
Во время проверки паспорта Аслин получил удар по носу. "Когда я сказал, что я гражданин Великобритании, меня ударили по носу", - вспоминает солдат.
Он рассказал, что выходил из камеры только тогда, когда ему приходилось участвовать в пропагандистских мероприятиях или когда нужно было позвонить.
Уже сообщалось, что в рамках обмена пленными россиянами и украинцами в Саудовскую Аравию были доставлены десять иностранцев, воевавших на стороне Украины и взятых в плен российскими войсками. Среди освобожденных два американца, пять британцев и по одному солдату из Швеции, Марокко и Хорватии.
Сообщается, что важную роль в освобождении пятерых британцев из российского плена в Украине сыграл российский олигарх Роман Абрамович.
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