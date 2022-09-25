"Заставили каждое утро петь гимн России": освобожденный британец рассказывает о пережитом

Его держали в камере, рассчитанной на двух человек, в которой находились еще четверо заключенных. Им пришлось спать на коврах, полных вшей. В тюремной камере не было окон и было очень холодно.

"Мы не могли сходить в туалет, потому что его там просто не было", - рассказал освобожденный военнослужащий.

Что касается еды, то он сказал, что три недели жил на хлебе и воде и им пришлось просить сотрудников тюрьмы давать им воду даже из-под крана.

Во время проверки паспорта Аслин получил удар по носу. "Когда я сказал, что я гражданин Великобритании, меня ударили по носу", - вспоминает солдат.

Он рассказал, что выходил из камеры только тогда, когда ему приходилось участвовать в пропагандистских мероприятиях или когда нужно было позвонить.

Уже сообщалось, что в рамках обмена пленными россиянами и украинцами в Саудовскую Аравию были доставлены десять иностранцев, воевавших на стороне Украины и взятых в плен российскими войсками. Среди освобожденных два американца, пять британцев и по одному солдату из Швеции, Марокко и Хорватии.

Сообщается, что важную роль в освобождении пятерых британцев из российского плена в Украине сыграл российский олигарх Роман Абрамович.