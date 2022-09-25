Коррупционный скандал в VID: необоснованное уголовное дело было раскрыто только через два месяца

Передача также напоминает, что есть подозрения, что действующие и бывшие сотрудники VID использовали это дело для вымогательства взятки у деревообработчика Андриса Рамолиньша.

Предприниматель сотрудничал с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). 23 августа KNAB провел обыски в офисах следователей СГД. Двое из пяти причастных к делу были арестованы. Один из них - Интарс Шталбергс, руководитель первого следственного отдела Налоговой и таможенной полиции СГД, а другая - Инита Луре, старший следователь, уволенная в начале августа. Она была отстранена от работы с марта, поскольку ее супруг был вовлечен в уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже дорогих автомобилей.

Еще обыски затронули старших следователей Валта Грундманиса и Яниса Акментиньша. Грундманис сейчас отстранен от должности и с конца августа в VID не работает.

О расследовании KNAB был информирован очень ограниченный круг лиц. Среди них не было начальника налоговой и таможенной полиции Каспара Подиньша, на подчиненных которого пали подозрения.