В Службе государственных доходов (VID) почти два месяца не замечали, что в делопроизводстве налоговой и таможенной полиции находится уголовное дело, возбужденное с нарушением установленных процедур, сообщила 25 сентября программа Латвийского телевидения De Facto.
Коррупционный скандал в VID: необоснованное уголовное дело было раскрыто только через два месяца
Передача также напоминает, что есть подозрения, что действующие и бывшие сотрудники VID использовали это дело для вымогательства взятки у деревообработчика Андриса Рамолиньша.
Предприниматель сотрудничал с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). 23 августа KNAB провел обыски в офисах следователей СГД. Двое из пяти причастных к делу были арестованы. Один из них - Интарс Шталбергс, руководитель первого следственного отдела Налоговой и таможенной полиции СГД, а другая - Инита Луре, старший следователь, уволенная в начале августа. Она была отстранена от работы с марта, поскольку ее супруг был вовлечен в уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже дорогих автомобилей.
Еще обыски затронули старших следователей Валта Грундманиса и Яниса Акментиньша. Грундманис сейчас отстранен от должности и с конца августа в VID не работает.
О расследовании KNAB был информирован очень ограниченный круг лиц. Среди них не было начальника налоговой и таможенной полиции Каспара Подиньша, на подчиненных которого пали подозрения.
Подиньш в четверг вернулся на работу после болезни, но фактически только на один день, потому что указом Министерства финансов он был отстранен от работы и против него возбуждено дисциплинарное дело. Сам Подиньш не согласен с упреками, о чем он уже рассказал в объяснениях.
Как утверждает Подиньш, о расследовании KNAB, связанном с вымогательством взятки, он узнал только в день обысков - 23 августа. Однако уже 6 июля со своим заместителем Кристиной Прусакой-Бринкмане, а также с руководителем отдела расследования Шталбергой и следователем Грундманисом он был приглашен на длительный разговор в прокуратуру. В ходе беседы обнаружилось, что начатый в пятницу, 13 мая, уголовный процесс относительно бизнеса предпринимателя Рамолиньша, был возбужден с нарушением процедуры.
“Нарушены внутренние правила VID в связи с началом уголовного процесса, поскольку на этих материалах не было ни моей визы, ни визы моей заместительницы”, - пояснил Подиньш.
Он потребовал объяснений у Грундманиса и его начальницы Шталберги, но ответы были уклончивыми и неубедительными.
Прокуратура прекратила уголовный процесс и направила его для оценки в VID. "По-моему, это противозаконно начатый уголовный процесс, это мое субъективное мнение", - сказал Подиньш. По его распоряжению рассматриваются другие уголовные процессы с 2018 года, но такие нарушения там не зафиксированы. "Так грубо, просто нарушено все, что только возможно", - указал Подиньш.
Генеральный директор VID Иева Яунземе не успела обсудить с Подиньшем события в его управлении, так как министр финансов Янис Рейрс отстранил Яунземе.
"Господин Подиньш был болен. Когда он вернется, у меня был запланированный разговор, чтобы обсудить именно эти вещи, как может быть, что два месяца не было механизма контроля, причем в серьезном уголовном процессе", - говорит Яунземе.
Прибывшие из Лиепаи бывшие сотрудники Государственной полиции Интарс Шталбергс и Валтс Грундманис работают в VID всего несколько лет. Попали благодаря конкурсам. Шталбергс за несколько лет стал руководителем отдела по расследованию. В прошлом году по предложению Подиньша Министерство финансов с разрешения правительства предоставило деньги на премирование Шталбергса и трех других сотрудников VID за конфискацию больших сумм.
Шталбергс регулярно покупает и продает использованные автомобили, следует из его деклараций. Из других публичных источников De Facto выяснило, что родственников Шталбергса и Грундманиса связывают деловые отношения. Раньше самому Грундманису, а теперь его жене принадлежит предприятие Terase 13 с пляжными кафе в Юрмале, и одна из структур фирмы зарегистрирована в гостевом доме в Гробини, принадлежащем Шталбергсу.
Адвокат Шталбергса и Грундманиса Дидзис Вилемсонс рассказывает, что в уголовном процессе KNAB о взяточничестве статус подозреваемого применен к его клиенту Шталбергсу: "Конечно, он считает, что он задержан абсолютно необоснованно. Я, основываясь на информации, которая есть у меня сейчас, согласен с ним".
В свою очередь, в настоящее время Грундманис имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс. "Ему не предъявлено никаких подозрений, поэтому он не может точно ответить, признает ли он свою вину, потому что такого вопроса никто не задавал", - говорит Вилемсонс.
Расследование KNAB о требовании взятки от предпринимателя Рамолиньша находится на начальной стадии. Но самому предпринимателю уже все ясно. Рамолиньш высказывает намеки на то, что дело VID заказал конкурент его бизнеса Улдис Миеркалнс. Оба давно конфликтуют.
Рамолиньш обвинил Миеркалнса в сомнительных сделках с Latvijas Valsts meži, Миеркалнс обещал подать на Рамолиньша в суд за причиненный репутации вред.
В беседе с De Facto Рамолиньш вспоминает материалы дела KNAB, о котором в деталях не может говорить: "Я могу подтвердить, что да, сделаны записи, в которых были упомянуты также заказчики, Да, и конечный плательщик". На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду Миеркалнса, Рамолиньш ответил: "Я не могу отрицать этого, да".
Предприятие Миеркалнса PATA от этих высказываний отказывается, и призывает не распространять недостоверную информацию. "Ни предприятия группы PATA, ни их владелец Улдис Миеркалнс не имеют никакого отношения к конкретному случаю в VID", - письменно ответила представитель PATA Элина Добулане.
KNAB от интервью отказался, так как в настоящее время в офисе нет новостей, которые можно раскрыть.
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