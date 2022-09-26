Ивар Калныньш опроверг критику в адрес Хаматовой

74-летний Ивар Калниньш был одним из зрителей спектакля Post Scriptum, в котором Чулпан Хаматова полтора часа читала монолог. Артист признался, что он лично пообщался с актрисой после спектакля в Риге - ему понравилась игра.

"Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли - театр предложил молчать, неаплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!" - сказал он в одном из интервью.

Ивар Калниньш решил сам сходить на постановку, потому что в Сети появились публикации о том, что он якобы выступил с критикой Хаматовой, хотя он никаких комментариев на этот счет никому не давал. Он указал, что тот "гадкий монолог" кто-то сочинил: "Я такими терминами даже не пользуюсь!".

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Ивар Эдмундович заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с Россией.

актриса Чулпан Хаматова в Риге Фото: Кадр из видео

Ранее Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

В интервью Катерине Гордеевой актриса призналась, что ее переезд в Латвию был, по сути, внезапным, у нее нет больших накоплений, хватит, может, "на два-три месяца". Прямо сейчас она пытается наладить быт и старается помогать тем, кому сложнее всего - своими связями, контактами и советами. И взять себя в руки ради детей, на которых пока катастрофически не хватает времени.

У актрисы трое дочерей - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам.