C 21 по 27 сентября в кинотеатре Splendid Palace прошел фестиваль "Балтийская жемчужина", берущий свое начало в далеком 1993 году. RUS TVNET посетил несколько показов и пообщался с посетителями.
Видео ⟩ Жители Латвии о российском кино, Навальном и "Балтийской жемчужине"
В этом году программа была сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале и каждый нашел бы для себя важное личное послание.
В семи разделах кинопрограммы были собраны 20 фильмов. К примеру, такие как "Неожиданный финал" (с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус), "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова, "С любовью и яростью", "Решение уйти", "Время Армагеддона", "Преступление будущего", "Сувенир. Новое время", "Это была рука Бога", фильм о композиторе Эннио Морриконе и картина о российском оппозиционере Алексее Навальном.
Руководство фестиваля не стало скрывать, что некоторые сеансы пользовались особой популярностью. Билеты были распроданы полностью, а перед показами людям даже приходилось стоять в очереди. Например, 23 сентября, когда в малом зале показывали картину "Навальный".
"Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный. Фильм, в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы", - писали о ленте в The Guardian.
В этой картине команда Навального при поддержке агентства журналистских расследований Bellingcat использует как данные из открытых источников, то есть информацию, которая добровольно публиковалась, так и материалы, которые приходилось нелегально покупать в условиях коррумпированной экономики.
Фильм "Навальный" - это интимный портрет незаурядного человека, его семьи и сторонников, мы видим их борьбу и те жертвы, на которые они готовы решиться ради ценностей, в которые верят.
Посетители "Балтийской жемчужины" отметили необходимость проведения этого фестиваля в Латвии.
Они подчеркнули, что только в его рамках можно увидеть уникальное кино, которое невозможно посмотреть нигде, даже по платной подписке.
Что касается фильмов российских режиссеров в программе, то здесь большинство зрителей сошлись во мнении, что у настоящего искусства нет ни границ, ни языка.
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