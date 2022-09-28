Видео ⟩ Жители Латвии о российском кино, Навальном и "Балтийской жемчужине"

В этом году программа была сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале и каждый нашел бы для себя важное личное послание.

В семи разделах кинопрограммы были собраны 20 фильмов. К примеру, такие как "Неожиданный финал" (с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус), "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова, "С любовью и яростью", "Решение уйти", "Время Армагеддона", "Преступление будущего", "Сувенир. Новое время", "Это была рука Бога", фильм о композиторе Эннио Морриконе и картина о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Руководство фестиваля не стало скрывать, что некоторые сеансы пользовались особой популярностью. Билеты были распроданы полностью, а перед показами людям даже приходилось стоять в очереди. Например, 23 сентября, когда в малом зале показывали картину "Навальный".

"Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный. Фильм, в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы", - писали о ленте в The Guardian.

В этой картине команда Навального при поддержке агентства журналистских расследований Bellingcat использует как данные из открытых источников, то есть информацию, которая добровольно публиковалась, так и материалы, которые приходилось нелегально покупать в условиях коррумпированной экономики.

Фильм "Навальный" - это интимный портрет незаурядного человека, его семьи и сторонников, мы видим их борьбу и те жертвы, на которые они готовы решиться ради ценностей, в которые верят.

Посетители "Балтийской жемчужины" отметили необходимость проведения этого фестиваля в Латвии.

Они подчеркнули, что только в его рамках можно увидеть уникальное кино, которое невозможно посмотреть нигде, даже по платной подписке.

Что касается фильмов российских режиссеров в программе, то здесь большинство зрителей сошлись во мнении, что у настоящего искусства нет ни границ, ни языка.