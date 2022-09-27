Рижане бросились оформлять детям школьное питание. Система не справилась

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В итоге, часть родителей договоры так и не оформила, но этот квест им предстоит пройти в любом случае.

RUS TVNET обратился за комментариями в Рижскую думу. Как порталу рассказал координатор проектов Отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижской думы Раймонд Грантс,

разработчики системы продолжают получать информацию о периодически возникающих нарушениях в работе и недочетах, поэтому по-прежнему ведется работа над тестированием и реализацией этой системы.

По его словам, оповещены все детские сады и школы Риги, указано, что в системе до сих пор наблюдаются недочеты, поэтому людей призывают быть терпеливыми и отнестись к проблеме с пониманием.

Как уже писал RUS TVNET, чтобы обеспечить современную и эффективную электронную обработку договоров об услуге питания и расчетах с родителями учеников, поставщики услуги общепита, в сотрудничестве с разработчиком услуги, создали платформу Pusdienlaiks.lv, на которой родителям предлагаются упрощенное заключение договора, создание электронного кошелька, возможность следить за своими платежами, возможность сообщить о случаях, когда услуги питания не нужны. Для заключения договора его необходимо подписать при помощи Smart-ID.

На сайте https://pusdienlaiks.lv можно найти и видеообучение того, как заключить договор.

Как отметили в Рижской думе, есть и другие возможности заключения договора.

Заключение договора при помощи электронной подписи: