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Рижане бросились оформлять детям школьное питание. Система не справилась

Дополнено комментарием Рижской думы
rus.tvnet.lv
Рижане бросились оформлять детям школьное питание. Система не справилась
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Столовая. Иллюстративное фото
Столовая. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
  • Договоры на питание нужно оформить до 1 октября
  • Родители столкнулись с тем, что система не работает должным образом
  • Часть учащихся может рассчитывать на бесплатное питание

"Смог ли кто-то зарегистрироваться на сайте, где надо заключать договор о питании? Никак не получается", "Супер-программа у всех висит", "Анкету заполнила, договор заключить не получается", "Как-то все висит..." - такие сообщения на протяжении всего понедельника появлялись в родительских чатах. Родители рижских школьников и воспитанников детсадов весь день пытались заключить договор на питание в учебном учреждении, но тщетно - система не справилась с таким наплывом посетителей и просто повисла.

С 1 октября этого года вступает в силу решение Рижской думы о том, что в столичных учебных заведениях родители должны доплачивать за питание детей. Для этого необходимо заключить договор - дистанционно это можно сделать на сайте https://pusdienlaiks.lv/. Когда информация об этом поступила родителям, они сразу же бросились оформлять договоры и, как итог, столкнулись с неприятной ситуацией - оказалось, что договор оформить очень сложно, и связано это с большим наплывом желающих.

Весь день в понедельник, 26 сентября, в школьных чатах в WhatsApp и в соцсетях звучали вопросы - как же оформить этот договор? Раз за разом родители пытались пройти все шаги до конца и оформить соглашение, чтобы ребенок не оставался голодным в школе, ведь до 1 октября остались считанные дни, однако все тщетно: система выдавала ошибку практически на каждом этапе, со второй-третьей попытки ввести очередную порцию данных удавалось, но на следующем этапе вновь выдавало ошибку.

Фото: скриншот

Заканчивается путь регистрации подтверждением с помощью Smart-ID, казалось бы, финал близко, осталось только подтвердить заключение договора, но нет - снова ошибка.

Фото: скриншот

В итоге, часть родителей договоры так и не оформила, но этот квест им предстоит пройти в любом случае.

RUS TVNET обратился за комментариями в Рижскую думу. Как порталу рассказал координатор проектов Отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижской думы Раймонд Грантс,

разработчики системы продолжают получать информацию о периодически возникающих нарушениях в работе и недочетах, поэтому по-прежнему ведется работа над тестированием и реализацией этой системы.

По его словам, оповещены все детские сады и школы Риги, указано, что в системе до сих пор наблюдаются недочеты, поэтому людей призывают быть терпеливыми и отнестись к проблеме с пониманием.

Как уже писал RUS TVNET, чтобы обеспечить современную и эффективную электронную обработку договоров об услуге питания и расчетах с родителями учеников, поставщики услуги общепита, в сотрудничестве с разработчиком услуги, создали платформу Pusdienlaiks.lv, на которой родителям предлагаются упрощенное заключение договора, создание электронного кошелька, возможность следить за своими платежами, возможность сообщить о случаях, когда услуги питания не нужны. Для заключения договора его необходимо подписать при помощи Smart-ID.

На сайте https://pusdienlaiks.lv можно найти и видеообучение того, как заключить договор.

Как отметили в Рижской думе, есть и другие возможности заключения договора.

Заключение договора при помощи электронной подписи:

На сайте поставщика услуг питания можно скачать проект договора, указанный для соответственного образовательного учреждения. Договор необходимо дополнить всей необходимой информацией и отправить на указанный электронный адрес. Поставщик услуги питания проверяет данные, подписывает договор электронной подписью и отсылает его родителям (законным представителям ребенка). В то же время нужно договориться о порядке получения счета - по электронной почте или по почте.

Заключение договора в бумажном формате в дошкольных учреждениях:

  • Нужно проинформировать воспитателей группы о необходимости заключить договор в бумажной форме.
  • Поставщик услуги питания, в сотрудничестве с дошкольным учреждением, осуществляет подготовку договора. Когда он будет получен, его необходимо дополнить необходимой информацией, подписать и передать воспитательнице группы. Подписывая договор, нужно указать порядок получения счета - по электронной почти или по почте.

Заключение бумажного договора и получение счета по почте может быть платной услугой согласно ценнику поставщика услуги питания.

На детей дошкольного возраста, которые соответствуют определенным группам для получения бесплатного питания, договор заключать не нужно. Однако присоединиться к платформе Pusdienlaiks.lv просят и их родителей. Это необходимо для того, чтобы сообщать о пропусках, следить за получением услуг питания и отслеживать изменения в своем социальном статусе.

Группы социального статуса, которым положено бесплатное питание:

  • семья ученика соответствует статусу нуждающейся, малообеспеченной согласно решению Рижской социальной службы;
  • семья ученика зарегистрирована в Рижском муниципальном регистре поддержки семей;
  • ученику установлена инвалидность в установленном в законе об инвалидности порядке;
  • ученик является сиротой в соответствии с положениями закона о защите прав ребенка;
  • ученик признан ребенком, родители которого не выполняют обязанность оплатить питание ребенка;
  • у ученика на основе другого нормативного акта есть право получать оплаченную самоуправлением услугу по получению питания.

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