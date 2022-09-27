В Калифорнии медведи стали необычайно смелыми. Один этим летом даже вломился в магазин, чтобы украсть конфеты. Летняя видеозапись в минувшие выходные вызвала бурю эмоций у эстонских пользователей Twitter, пишет Rus.Postimees.
"Вторая неделя медведя в Тарту": видео с животным в магазине смутило эстонцев
Видео медведя, крадущего конфеты, было снято в магазине 7-Eleven в июне этого года, но стало достоянием общественности несколько недель назад, когда продавец магазина Кристофер Кинсон сообщил об этом инциденте прессе.
На видео запечатлено, как медведь хватает снеки у кассы и неоднократно входит и выходит из дверей магазина. "Он был намного крупнее, чем кажется на видео", – сказал продавец.
Работник магазина объяснил The New York Post, что держался на безопасном расстоянии от медведя и при необходимости мог сбежать через черный ход. Но его рассмешило, что медведь воровал всего по нескольку пакетиков с конфетами за раз, да и то очень осторожно, как будто хотел продемонстрировать свои хорошие манеры.
Смотрите видео:
Видео с походом медведя в магазин быстро разлетелось по соцсетям. Им также поделился известный эстонский стендап-комик Микаэль Меэма. "Вторая неделя медведя в Тарту. Пытается интегрироваться в общество", – подписал он 25 сентября видео, опубликованное в Twitter.
karu teine nädal tartus. üritab sulanduda ühiskondapic.twitter.com/mpu8ntBBuM— Mikael Meema (@MikaelMeema) September 25, 2022
Судя по всему, Меэма имел в виду медведя, которого видели в Тарту в последние дни и о котором полиция предупреждала горожан.
Экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес также поделился твитом Меэма, добавив: "Это произошло в Тарту, в университетском городке".
THis took place in Tartu, University. A bear stealing from a convenience store. No symbolism intended. https://t.co/xqSC6itlbP— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 25, 2022
Однако наблюдательные пользователи Twitter быстро обратили внимание президента Ильвеса на то, что на видео засняты вывеска 7-Eleven и цены в долларах.
Позже Меэма опубликовал следующий шутливый пост: "Если это не тартуский медведь, то как вы это объясните":
kui see pole tartu karu, siis kuidas seletate seda https://t.co/PDsbf9LQPe pic.twitter.com/tFHuUScXYw— Mikael Meema (@MikaelMeema) September 25, 2022
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