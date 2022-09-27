"Вторая неделя медведя в Тарту": видео с животным в магазине смутило эстонцев

Видео медведя, крадущего конфеты, было снято в магазине 7-Eleven в июне этого года, но стало достоянием общественности несколько недель назад, когда продавец магазина Кристофер Кинсон сообщил об этом инциденте прессе.

На видео запечатлено, как медведь хватает снеки у кассы и неоднократно входит и выходит из дверей магазина. "Он был намного крупнее, чем кажется на видео", – сказал продавец.

Работник магазина объяснил The New York Post, что держался на безопасном расстоянии от медведя и при необходимости мог сбежать через черный ход. Но его рассмешило, что медведь воровал всего по нескольку пакетиков с конфетами за раз, да и то очень осторожно, как будто хотел продемонстрировать свои хорошие манеры.

Смотрите видео:

Видео с походом медведя в магазин быстро разлетелось по соцсетям. Им также поделился известный эстонский стендап-комик Микаэль Меэма. "Вторая неделя медведя в Тарту. Пытается интегрироваться в общество", – подписал он 25 сентября видео, опубликованное в Twitter.