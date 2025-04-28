Эксклюзив Интервью TVNET+ с самым совершенным в мире человекоподобным роботом Амекой

"Как вы думаете, что чувствовали динозавры в последнюю ночь перед падением астероида на Землю? Вероятно, они сидели и обсуждали обычные, повседневные вещи: "Знаешь, мне не нравится это мясо, может, нам стоит переехать в другое место?", или "Моя жена меня бесит", или "Мой муж сводит меня с ума". И тут вдруг - бум! - в Землю врезается астероид, и они даже не понимают, что с ними произошло. Мы сейчас являемся этими динозаврами. И я говорю это серьезно - изменения, которые искусственный интеллект принесет человеческому обществу, будут именно такими грандиозными", - сказал на прошлой неделе исследователь искусственного интеллекта (ИИ) Мо Гавдат, выступая на крупнейшем форуме Северных стран по маркетингу и технологиям NextM2025, лозунгом которого в этом году был "И что теперь?" (Now What?).