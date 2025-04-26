Задержки рейсов и проблемы с багажом: советы PTAC авиапассажирам

Путешествия на самолете стали неотъемлемой частью повседневной жизни - это быстро, удобно и зачастую единственный способ добраться до пункта назначения. Однако, несмотря на удобства, пассажиры нередко сталкиваются с неприятностями: задержкой рейса, его отменой или отказом в посадке. Важно знать свои права и уметь правильно действовать в таких ситуациях, сообщает Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC).
В 2024 году Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) получил 554 жалобы, связанные с правилами воздушных перевозок и вопросами перевозки багажа.
Это показывает, что тема прав авиапассажиров остается актуальной, поэтому PTAC подготовил несколько советов для авиапутешественников.
Основные советы для авиапассажиров:
- При покупке билета внимательно изучайте правила перевозчика - можно ли вернуть билет, каковы условия перевозки багажа и что делать при отмене поездки;
- Если планируется пересадка, убедитесь, что между рейсами достаточно времени, особенно при смене терминала или вылете за пределы Шенгенской зоны;
- В случае задержки или отмены рейса авиакомпания обязана информировать пассажира о его правах и предоставить базовую помощь (питание, возможность связи и пр.). Право на компенсацию возникает, если отмена или задержка не вызваны форс-мажорными обстоятельствами;
- Компенсация также полагается, если без уважительной причины отказано в посадке на рейс;
- Проблемы с багажом нужно решать немедленно. Сначала сообщить в бюро находок аэропорта и, при необходимости, подать письменную жалобу в авиакомпанию: в течение 7 дней при повреждении багажа и в течение 21 дня - при задержке его доставки. Если багаж не найден в течение 21 дня, он считается утерянным;
- При проблемах с комплексными туристическими поездками (пакетные туры) сразу обращайтесь к организатору услуг.
Рекомендация: подавайте жалобы самостоятельно, без посредников. Сначала направьте претензию авиакомпании через их форму или онлайн-сервис. Если ответа нет или он неудовлетворителен - жалуйтесь напрямую в соответствующий надзорный орган, избежав лишних расходов на посредников.
Обратите внимание! Конечная цена авиабилета должна быть указана четко с самого начала покупки - включая все налоги и сборы.
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