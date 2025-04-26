Задержки рейсов и проблемы с багажом: советы PTAC авиапассажирам

Путешествия на самолете стали неотъемлемой частью повседневной жизни - это быстро, удобно и зачастую единственный способ добраться до пункта назначения. Однако, несмотря на удобства, пассажиры нередко сталкиваются с неприятностями: задержкой рейса, его отменой или отказом в посадке. Важно знать свои права и уметь правильно действовать в таких ситуациях, сообщает Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC).