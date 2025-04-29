В RB Rail озвучили главную преграду внедрению PPP в проекте Rail Baltica

Главным препятствием для применения модели государственно-частного партнерства (PPP) в проекте железной дороги Rail Baltica является время, заявил председатель правления и временный исполнительный директор RB Rail Марко Кивила.
Он подчеркнул, что внедрение модели PPP занимает много времени, поэтому при выборе такого подхода существует риск не уложиться в установленный срок - 2030 год.
Одновременно Марко Кивила сообщил, что RB Rail провело консультации на рынке по возможностям PPP, учитывая интерес Латвии. По его словам, в Латвии модель PPP в основном можно было бы использовать для участка от Саласпилса в сторону границы с Эстонией, чтобы обеспечить полноценное приграничное сообщение.
"Рынок проявил интерес к этой части проекта в контексте PPP, однако этот интерес основан на возможности последующего возврата инвестиций. Разумеется, возможность получения прибыли важна для компаний", - пояснил Кивила. Он также добавил, что можно выделить более мелкие участки для реализации по модели PPP, но при этом следует оценить, имеет ли это смысл, если остальная часть проекта не будет реализована.
Руководитель RB Rail отметил, что рынок был бы готов участвовать в проекте PPP при условии осуществления так называемых "платежей за доступность", что практически означает, что государство начнет производить выплаты после завершения строительства и ввода инфраструктуры в эксплуатацию, при условии соблюдения частным партнером всех требований договора. Однако решение о применении PPP в проекте пока не принято.
Кивила пояснил, что все три государства получили от RB Rail стратегию финансирования проекта, в которой изложены возможные варианты финансирования и указано, какие из них можно использовать для достижения целей первого этапа к 2030 году.
"PPP не входит в эти варианты. Это альтернатива, которую можно было бы реализовать, но тогда нужно будет согласовать другой график", - уточнил он.
Кивила подчеркнул, что странам необходимо как можно скорее принять решение, иначе будет установлен проектный срок, но отсутствовать механизм для его достижения.
Он также рассказал, что на данный момент для проекта уже утверждено финансирование в размере четырех миллиардов евро, в основном из фондов Европейского Союза (ЕС), и остается надежда, что до 2030 года удастся привлечь еще четыре миллиарда евро из инструментов ЕС. Оставшиеся примерно семь миллиардов страны должны будут покрыть самостоятельно, используя другие модели финансирования, например, PPP или кредиты.
Комментируя возможную экономию в 400 миллионов евро на первом этапе Rail Baltica в Латвии, Кивила отметил, что сложно ожидать более крупной экономии, так как эти 400 миллионов связаны в основном с сокращением потребности в шумозащитных барьерах по проекту - как по объему, так и по высоте.
Частичный отказ от отдельных инфраструктурных объектов, например, от дорожных эстакад, также может позволить сэкономить, но такие решения должна принимать латвийская сторона, поскольку это может повлиять на мобильность жителей, особенно в сельских районах.
Он резюмировал, что необходима ясная стратегия финансирования:
"Реальность проекта такова, что до полной реализации функционирующей линии во всех трех странах Балтии не хватает еще семи миллиардов евро. Требуются решения и направление действий", - заявил Кивила.
Согласно последней информации от RB Rail, расходы на первый этап проекта Rail Baltica в Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро, при этом возможно достичь потенциальной экономии до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений.
Общие расходы проекта по анализу затрат и выгод в Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе в 2017 году оценка составляла 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение стран Балтии с остальной Европой. В рамках проекта планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 км/ч.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!