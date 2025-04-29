В RB Rail озвучили главную преграду внедрению PPP в проекте Rail Baltica

Кивила пояснил, что все три государства получили от RB Rail стратегию финансирования проекта, в которой изложены возможные варианты финансирования и указано, какие из них можно использовать для достижения целей первого этапа к 2030 году.

"PPP не входит в эти варианты. Это альтернатива, которую можно было бы реализовать, но тогда нужно будет согласовать другой график", - уточнил он.

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Кивила подчеркнул, что странам необходимо как можно скорее принять решение, иначе будет установлен проектный срок, но отсутствовать механизм для его достижения.

Он также рассказал, что на данный момент для проекта уже утверждено финансирование в размере четырех миллиардов евро, в основном из фондов Европейского Союза (ЕС), и остается надежда, что до 2030 года удастся привлечь еще четыре миллиарда евро из инструментов ЕС. Оставшиеся примерно семь миллиардов страны должны будут покрыть самостоятельно, используя другие модели финансирования, например, PPP или кредиты.

Комментируя возможную экономию в 400 миллионов евро на первом этапе Rail Baltica в Латвии, Кивила отметил, что сложно ожидать более крупной экономии, так как эти 400 миллионов связаны в основном с сокращением потребности в шумозащитных барьерах по проекту - как по объему, так и по высоте.