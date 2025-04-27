Назван самый дорогой аэропорт

Как сообщает Daily Mail, стамбульский аэропорт, через который ежедневно проходят 220 тысяч пассажиров, путешественники, увидевшие необоснованно высокие цены на еду и напитки, окрестили "самым дорогим аэропортом мира".

Журналист итальянского новостного портала L'Economia Леонардо Бербери рассказал, что во время визита в стамбульский аэропорт он заметил в холодильнике лазанью весом 90 граммов, которая продавалась за 24,50 евро.

"Это скорее напоминало кусок кирпича с чем-то, что выглядит как тертый сыр и лист псевдобазилика", - прокомментировал он.

Турист также отметил, что несколько круассанов предлагались по цене от 14,50 до 17,50 евро в зависимости от начинки, салат с итальянской курицей стоил 17,50 евро, а стоимость пива, по его словам, можно было расценить как "грабеж среди бела дня".

Леонардо рассказал, что перед тем, как попасть в стамбульский аэропорт, он выпил пол-литра самой популярной в Турции марки пива Efes на площади Таксим за 1,50 евро, но в аэропорту за ту же бутылку уже просили 17,50 евро.

Журналист заглянул и в различные заведения быстрого питания в аэропорту - и, по его словам, ситуация там оказалась не намного лучше.