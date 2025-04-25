У европейских туристов снижается интерес к летним путешествиям

Европейцы в этот летний сезон планируют меньше турпоездок, а у авиакомпаний снижается число бронирований, что может негативно отразиться на доходах авиаперевозчиков и отрасли туризма, которая только начала приходить в себя после пандемии. Об этом пишет Reuters.
В недавнем исследовании Европейской комиссии по туризму указывается, что европейцы планируют меньше турпоездок этим летом, особенно это касается молодых людей - представителей поколения Z. Это же отмечают и авиакомпании, указывая, что число путешественников поколения Z, запланировавших поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года, снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом.
И хотя некоторые эксперты связывают это с тем, что молодежь более чувствительна к росту расходов, комиссия по туризму заявляет, что путешественники поколения Z, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы. Отмечается, что "зумеры" за последние несколько лет вообще стали более осторожно планировать поездки, чем люди зрелого возраста.
Указывается, что среди европейцев в целом снижается число поездок - по сравнению с 2024 годом этот показатель упал на 3%. И если в деловом туризме ситуация достаточно ровная, то число поездок на отдых за указанный период сократилось на 8%.
Reuters сообщает, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа европейцы стали реже бронировать поездки в Соединенные Штаты. Как пишет издание, один высокопоставленный источник в европейской авиационной отрасли сообщил, что сразу после введения Трампом масштабных пошлин в начале апреля международный спрос на авиаперевозки начал снижаться, и некоторые потенциальные пассажиры воздержались от полетов, пока не уляжется политическая неопределенность.
А из-за экстремальных погодных условий интерес к летним путешествиям в южное Средиземноморье снизился на 8% по сравнению с прошлым годом, хотя Италия и Испания все еще остаются одними из самых популярных направлений среди европейцев. При этом около 28% туристов из Европы предпочитают летние путешествия в страны с более мягким климатом, где нет такой жары: в Северную, Центральную и Восточную Европу.
В целом же у экспертов есть опасения, что снижение спроса на фоне экономической неопределенности может поставить под угрозы доходы как отрасли туризма, так и авиаперевозчиков. И в ближайшее время европейские авиакомпании опубликуют результаты за первый квартал и поделятся более детальными прогнозами на грядущий туристический сезон. "Глобальная экономическая нестабильность, вызванная угрозами введения пошлин президентом США Дональда Трампа, приводит к усилению опасений по поводу европейской рецессии, и многие боятся, что это может отразиться на на потребительских и туристических расходах. Однако пока значительного снижения спроса не наблюдается", - отмечает Reuters.
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