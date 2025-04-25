У европейских туристов снижается интерес к летним путешествиям

В недавнем исследовании Европейской комиссии по туризму указывается, что европейцы планируют меньше турпоездок этим летом, особенно это касается молодых людей - представителей поколения Z. Это же отмечают и авиакомпании, указывая, что число путешественников поколения Z, запланировавших поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года, снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом.



И хотя некоторые эксперты связывают это с тем, что молодежь более чувствительна к росту расходов, комиссия по туризму заявляет, что путешественники поколения Z, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы. Отмечается, что "зумеры" за последние несколько лет вообще стали более осторожно планировать поездки, чем люди зрелого возраста.



Указывается, что среди европейцев в целом снижается число поездок - по сравнению с 2024 годом этот показатель упал на 3%. И если в деловом туризме ситуация достаточно ровная, то число поездок на отдых за указанный период сократилось на 8%.



Reuters сообщает, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа европейцы стали реже бронировать поездки в Соединенные Штаты. Как пишет издание, один высокопоставленный источник в европейской авиационной отрасли сообщил, что сразу после введения Трампом масштабных пошлин в начале апреля международный спрос на авиаперевозки начал снижаться, и некоторые потенциальные пассажиры воздержались от полетов, пока не уляжется политическая неопределенность.