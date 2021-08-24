В Латгале, на краю шоссе недалеко от Резекне, окруженная кустами, стоит скульптура - вырезанная из осязаемого материала картина из русской народной сказки "Лиса и журавль". Никому неизвестно, каково происхождение скульптуры и зачем она там находится.

Скульптура "Лиса и журавль", на которой видна заключительная сцена сказки, или танец лисы вокруг кувшина, пока журавль поедает окрошку, находится практически нигде - на краю шоссе А13, в поселке Пещанка Берзгальской волости Резекненского края. Вокруг кусты, даже с дороги сложно увидеть. Но если получится увидеть, то можно очень сильно удивиться наличию такого вот артефакта. И я удивился. Знаете, ездим, ездим по латгальским деревням и церковкам, пока на краю дороги не замечаем что-то разноцветное. Остановились, вышли из машины, удивляемся, фотографируемся. Загуглил, прочитал, что скульптура здесь уже давно, с 60-х годов, однако никто не знает, почему она здесь находится и кто является ее автором.

"Проведя исследовательскую работу, выяснили, что установлена она не позднее начала 60-х годов и множество жителей помнят ее с детских лет. Похожая скульптура сохранилась в Медуми и замечена в Украине. В послевоенные годы были установлены несколько скульптур, однако до наших дней их сохранилось совсем мало. Эта скульптура - важный объект окружающей среды нашего края, она вызывает у многих жителей воспоминания, когда, проезжая мимо на машине или автобусе, они всегда видели ее в окне. И сейчас дети всегда стараются ее увидеть, проезжая мимо места, где она установлена", - пишет на сайте Берзгальской волости руководитель Берзгальской библиотеки Илзе Чударе-Сергеева.