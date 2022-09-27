"Мне 70, жене 64. Должен ли я соглашаться с ней, что мы слишком стары для секса? Я очень люблю свою жену, но все время думаю о сексе, которого она не хочет. Что мне делать?" - спрашивает читатель
Когда мы становимся слишком старыми для секса? Отвечает секс-коуч
Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.
Очень приятно читать, что человек сексуально активен даже в преклонном возрасте, это вдохновляет.
Вы не можете быть слишком стары для секса, для сексуальности нет возрастных ограничений. Мы рождаемся сексуальными существами и покидаем этот мир сексуальными существами.
Сексуальность обладает текучестью, то есть изменчивостью, по-разному проявляясь в каждом возрасте и жизненной ситуации.
Было бы важно понять причину нежелания жены, потому что оговорки о нежелании секса обычно имеют причину. Я хотела бы предложить вам уважительно поговорить о потребностях обоих партнеров и, принимая во внимание завершение разговора, строить будущие сексуальные привычки. В таком случае также стоит обратиться к специалисту по взаимоотношениям, который в роли модератора поможет создать продуктивную взаимовыгодную беседу.
Возможные причины могут быть связаны с состоянием физического и психического здоровья, а также с динамикой ваших отношений.
1. Снижение либидо может быть связано с психологическими изменениями после менопаузы.
2. Женщина в этом возрасте может не ощущать сексуальной активности, так как это может быть связано с комфортом влагалища, в частности, сухостью. Это связано с окончанием действия гормона эстрогена. В таких случаях желательно более тщательно продумать, как создать настроение женщине, как возбудить, разогреть, а также увлажнить влагалище соответствующей смазкой, если естественная смазка уменьшилась.
3. Важно уважительное общение о желаниях друг друга. Возможно, вы слишком настойчивы, это может отдалить вашего партнера от полового влечения. Ходите на свидания, гуляйте, делайте вместе приятные вещи вне сексуального контекста, и это также повысит либидо.
4. Говорите со своей женой о преимуществах секса с любимым человеком.
Клиторальный и вагинальный секс даже рекомендуется, поскольку занятия любовью, как известно, успокаивают и снимают стресс. Секс помогает поддерживать здоровье половых органов, помогает предотвратить симптомы вагинальной атрофии, которой, по разным данным, страдают около 80% женщин в постменопаузе. Регулярный, приятный секс и оргазмы усиливают кровоток в области таза, улучшают общее физическое самочувствие, улучшают внешний вид женщины, сияние кожи и качество сна.
Секс полезен для здоровья и рекомендуется людям вашего возраста!
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