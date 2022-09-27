Когда мы становимся слишком старыми для секса? Отвечает секс-коуч

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Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.

Очень приятно читать, что человек сексуально активен даже в преклонном возрасте, это вдохновляет.

Вы не можете быть слишком стары для секса, для сексуальности нет возрастных ограничений. Мы рождаемся сексуальными существами и покидаем этот мир сексуальными существами.

Сексуальность обладает текучестью, то есть изменчивостью, по-разному проявляясь в каждом возрасте и жизненной ситуации.

Было бы важно понять причину нежелания жены, потому что оговорки о нежелании секса обычно имеют причину. Я хотела бы предложить вам уважительно поговорить о потребностях обоих партнеров и, принимая во внимание завершение разговора, строить будущие сексуальные привычки. В таком случае также стоит обратиться к специалисту по взаимоотношениям, который в роли модератора поможет создать продуктивную взаимовыгодную беседу.

Возможные причины могут быть связаны с состоянием физического и психического здоровья, а также с динамикой ваших отношений.