Главой Латвийской православной церкви остался митрополит Александр

Среди прочего поправки предусматривали,

что ЛПЦ должна до октября информировать канцелярию президента государства о главе церкви и архиереях,

а канцелярия незамедлительно опубликует соответствующие сведения в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

ЛПЦ сообщила, что главой церкви по-прежнему является митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Кудряшов 1939 г. рожд.), а епископами являются епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (Сергей Матрёнин 1973 г. рожд.) и епископ Елгавский Иоанн (Владимир Сичевский 1978 г. рожд.).

Как сообщалось, 8 сентября Сейм принял инициированные Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, определяющие ее независимость от Московского патриархата.