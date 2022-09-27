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Главой Латвийской православной церкви остался митрополит Александр

rus.tvnet.lv/LETA
Главой Латвийской православной церкви остался митрополит Александр
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Митрополит Александр на праздничном богослужении в рижском Христорождественском соборе
Митрополит Александр на праздничном богослужении в рижском Христорождественском соборе Фото: Evija Trifanova/LETA

После поправок к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), принятых Сеймом в сентябре, ее руководство не изменилось, говорится в заявлении президента Эгила Левитса, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Среди прочего поправки предусматривали,

что ЛПЦ должна до октября информировать канцелярию президента государства о главе церкви и архиереях,

а канцелярия незамедлительно опубликует соответствующие сведения в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

ЛПЦ сообщила, что главой церкви по-прежнему является митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Кудряшов 1939 г. рожд.), а епископами являются епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (Сергей Матрёнин 1973 г. рожд.) и епископ Елгавский Иоанн (Владимир Сичевский 1978 г. рожд.).

Как сообщалось, 8 сентября Сейм принял инициированные Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, определяющие ее независимость от Московского патриархата.

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