После поправок к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), принятых Сеймом в сентябре, ее руководство не изменилось, говорится в заявлении президента Эгила Левитса, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Главой Латвийской православной церкви остался митрополит Александр
Среди прочего поправки предусматривали,
что ЛПЦ должна до октября информировать канцелярию президента государства о главе церкви и архиереях,
а канцелярия незамедлительно опубликует соответствующие сведения в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
ЛПЦ сообщила, что главой церкви по-прежнему является митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Кудряшов 1939 г. рожд.), а епископами являются епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (Сергей Матрёнин 1973 г. рожд.) и епископ Елгавский Иоанн (Владимир Сичевский 1978 г. рожд.).
Как сообщалось, 8 сентября Сейм принял инициированные Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, определяющие ее независимость от Московского патриархата.
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